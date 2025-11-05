Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
Río Júcar a su paso por Alzira. A. T.

La CHJ estudiará el efecto conjunto de las crecidas del Júcar y el Magro

La dana obliga a actualizar los informes realizados para el Plan Global de Inundación de la Ribera del Júcar del año 2000

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:30

El Júcar es un río caracterizado por un régimen extremo de caudales, con importantes crecidas que provocan inundaciones y causan daños considerables en los terrenos ... que se ven afectados. Así se explica la idiosincrasía de este cauce en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana. Durante el episodio del mes de octubre del año pasado, el Júcar resistió en gran parte las elevadas aportaciones que llegaron de sus afluentes, principalmente el Magro. Los daños más graves que causó se debieron a la rotura de la mota de Riola que provocó la inundación de esta localidad y de parte de Polinyà. El resto de la crecida fue asumida por los terrenos colindantes al río.

