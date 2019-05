Chiva denuncia que el polígono del Circuit ocupa 140.000 metros rústicos Movimiento de tierras en el Parque Empresarial de Cheste. / LP El Ayuntamiento determina que el plan ejecutado en Cheste invade su término y exige el expediente a la Conselleria de Vivienda HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:36

El Parque Circuito de Cheste es uno de los grandes proyectos a nivel empresarial en la Comunitat Valenciana. De hecho, una de las principales cadenas de alimentación de Europa (Lidl) construye actualmente en la zona su centro logístico más grande en España con una inversión de 55 millones de euros y una superficie de 51.000 metros cuadrados. Las obras en global ocupan más de 700.000 metros cuadrados.

En la zona, que está pegada al trazado de velocidad del Ricardo Tormo de Cheste, se mezclan los términos municipales de Chiva y de Cheste, aunque las líneas fronterizas no están muy bien delimitadas debido a las deficiencias del planeamiento existente. Antes las sospechas de que las obras hayan invadido terrenos de Chiva, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente en el que determina que el polígono empresarial de Cheste ha podido invadir hasta 138.000 metros cuadrados de suelo rústico del municipio. Un suelo sobre el que ya se ha actuado para urbanizar. El Consistorio ha reclamado el expendiente a la conselleria de Vivienda para determinar las posibles responsabilidades.

El Ayuntamiento de Chiva quiere una copia, ver qué se ha construido en estos terrenos que pueden pertenecer al municipio y adoptar las medidas legales que procedan sobre las construcciones realizadas en terreno no urbanizable. El concejal del grupo municipal Vinchi Fernando Casanova es el que lidera esta gestión con el fin de aclarar la situación y que el municipio de Chiva no se vea perjudicado tanto en el terreno como en el posible pago de licencias. El objetivo de Casanova es llegar a un acuerdo entre las administraciones y en principio su intención no pasa por pedir la paralización del proyecto que, según los datos que maneja el Consistorio, se estaría desarrollando en un suelo que no está habilitado para ello.

La topógrafa del Ayuntamiento de Chiva ha elaborado un informe del terreno, que reúne sus dificultades por la delimitación de los términos. Con los datos del Instituto Geográfico Nacional, la superficie total que el Parque Empresarial Circuito de Cheste ocuparía de terreno de Chiva un total de 138.092,53 metros cuadrados. Con los datos catastrales, la ocupación sería de 17.808 metros cuadrados, aunque el responsable de este organismo no tiene claras las líneas que delimitan el suelo de cada localidad.

«Las obras del parque empresarial están ubicadas en el término municipal de Cheste, en la zona limítrofe con el término municipal de Chiva, siendo muy probable que ocupen parte de este», señala el informe del departamento del catastro. La delimitación debería estar fijada por unos mojones que ahora mismo no son visibles «y la delimitación en plano resulta confusa». Ante este informe, se piden datos al Instituto Nacional Cartográfico y, tras el levantamiento topográfico, se determina que el parque ocupa casi 140.000 metros de suelo rústico de Chiva.