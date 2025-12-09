Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barracones que acogerán a los alumnos del San José de Calasanz mientras duren las obras. Jesús Signes

Chequeo al plan Edificant en Valencia: dos colegios en fase de obras y cinco previstos para 2026

El inicio de los trabajos del nuevo Santo Ángel de la Guarda es inminente y el centro podrá estar listo de cara al curso 2027-2028

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:35

2026 será el año en que se materializará el plan Edificant en Valencia ciudad. En el que las comunidades educativas podrán ver las obras en ... marcha, que es la mejor confirmación de que sus nuevos colegios serán una realidad y no sólo una promesa política. No está mal, teniendo en cuenta que las nueve grandes intervenciones proyectadas se aprobaron hace ocho años (en enero de 2018). Semejante demora se explica tanto por las dificultades de tramitación del programa, ideado por el Botánico para acelerar las mejoras que precisaban los centros públicos -cediendo las obras a los ayuntamientos- como por el encarecimiento de los materiales de construcción.

