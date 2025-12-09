Chequeo al plan Edificant en Valencia: dos colegios en fase de obras y cinco previstos para 2026

2026 será el año en que se materializará el plan Edificant en Valencia ciudad. En el que las comunidades educativas podrán ver las obras en ... marcha, que es la mejor confirmación de que sus nuevos colegios serán una realidad y no sólo una promesa política. No está mal, teniendo en cuenta que las nueve grandes intervenciones proyectadas se aprobaron hace ocho años (en enero de 2018). Semejante demora se explica tanto por las dificultades de tramitación del programa, ideado por el Botánico para acelerar las mejoras que precisaban los centros públicos -cediendo las obras a los ayuntamientos- como por el encarecimiento de los materiales de construcción.

Los anteriores gestores, Compromís y PSPV, llegaron a adjudicar dos intervenciones, iniciándose las obras en mayo (nuevo Ceip 106 de Malilla) y julio de 2023 (reforma del Carles Salvador). Prácticamente coincidiendo con el cambio en el gobierno local. Los siete proyectos restantes fueron heredados por el equipo de Catalá, que ha sudado tinta para desbloquearlos. Entre otros motivos porque ha sido necesario revisar las previsiones iniciales e incrementar la inversión ante la subida generalizada de precios, o de lo contrario se corría el riesgo de que ninguna empresa optara a la licitación. Además, ha sido necesario contar con la autorización de la Conselleria de Educación a la modificación, pues la administración autonómica es la que aporta la inversión necesaria y, lógicamente, tiene que aprobar el inyectar más dinero, así como una nueva delegación de competencias.

«Los anteriores gobiernos municipales los dejaron con presupuestos aprobados que resultaban insuficientes, lo que ha obligado a tramitar las necesarias actualizaciones», destacan fuentes del Ayuntamiento, que critican que frente a la «inacción» de los gestores previos y más allá de la finalización de las obras del Carles Salvador (verano de 2024), la ejecución del colegio de Malilla está muy avanzada y que en breve le llegará el turno a las obras del Santo Ángel de la Guarda y del San José de Calasanz. Son, de los siete proyectos pendientes, los más avanzados.

Algo más verdes están las reformas y ampliaciones de los Ceips Lluís Vives, Salvador Tuset, Raquel Payá y Teodoro Llorente, pues acaban de iniciar la fase de redacción de proyectos, por lo que las máquinas se verán, como pronto, durante el segundo semestre de 2026. El último de la lista es el nuevo instituto de Patraix, que ya tiene el proyecto aprobado aunque la pelota está en el tejado de la conselleria, que debe aprobar la ampliación de la delegación de competencias conforme al nuevo presupuesto.

Nuevo Ceip 106 (Malilla)

El Rialto adjudicó las obras con un presupuesto de 11,67 millones, que resultó insuficiente para poder llevarlas a cabo, lo que obligó a la dirección facultativa a pedir una modificación, así como una ampliación del plazo de ejecución inicial, tal y como explican fuentes del servicio de Educación. Esto derivó en nuevos trámites, como tener que pedir a la conselleria las validaciones y autorizaciones pertinentes, que se aprobaron en noviembre de 2024, para después redactar el modificado del proyecto y aprobarlo desde el gobierno local. El coste real será de 14,82 millones (+27%) y los trabajos terminarán el 31 de marzo de 2026. El nuevo centro contará con tres líneas (unos 700 alumnos) y permitirá reubicar a los escolares del colegio municipal Fernando de los Ríos, que funciona desde hace 45 años en plantas bajas. Respecto a la mudanza, se suele pactar con la comunidad educativa, aprovechando periodos vacaciones. En este caso, el más cercano sería el de Semana Santa y Pascua.

Ceip San José de Calasanz (El Grau)

La Junta de Gobierno Local aprobó a mediados de octubre la licitación de las obras de reforma y ampliación, proceso que se encuentra en la fase de valoración de ofertas y al que se han presentado tres empresas. Los trabajos se iniciarán, en el mejor de los casos, en los primeros meses de 2026. Y siempre que la licitación sea limpia, sin recursos de por medio. Como sucedió con el centro anterior, el presupuesto de ejecución que dejó aprobado el Rialto se quedó desfasado, lo que obligó a solicitar una modificación a la administración autonómica. Se ha pasado de 3,14 millones a 5,21. El coste final puede ser algo menor, pues en las adjudicaciones se valora la reducción del precio que proponen las empresas. El edificio principal se rehabilitará y el resto de instalaciones se demolerán para construir dos pabellones para las aulas de Infantil y el gimnasio. La ejecución prevista es de doce meses, por lo que no estaría acabado, como pronto, hasta principios de 2027. Durante las obras el alumnado ocupará los barracones de la parcela de la avenida Baleares, la que acogió al Ceip 103.

Ceip Santo Ángel de la Guarda (La Raiosa)

El centro tendrá aulas de dos años y dos líneas educativas. Y se ubicará en la parcela que dejó el antiguo Cuartel de Ingenieros de la calle San Vicente. Es el mejor posicionado para iniciar las obras, pues el contrato se formalizó a finales de octubre. Fuentes municipales dicen que están «a punto de comenzar». Los trabajos se prolongarán durante año y medio, por lo que si todo va bien se acabarán coincidiendo con el verano del 2027. Por tanto, se podría inaugurar en el curso 2027-2028. La inversión también se tuvo que actualizar y asciende a 9,97 millones. Y servirá para materializar una reivindicación histórica de la comunidad educativa, que padeció los problemas de un centro antiguo y desde enero de 2018 ocupa las prefabricadas de la avenida Gaspar Aguilar.

Nuevo IES de Patraix (Favara)

En julio de 2023 quedó desierta la licitación de las obras, que llegó a convocar el equipo anterior. Y eso que el precio base se había incrementado respecto a las primeras estimaciones. Según fuentes municipales, el servicio de Proyectos Urbanos tiene aprobado ya el proyecto de ejecución, con un incremento del presupuesto, aunque para impulsar el concurso hay que esperar a que la Conselleria de Educación amplíe la delegación de competencias y la financiación. Se pasará de 11,8 millones de euros a 15,6 (+32%). Lo lógico es que este trámite no se demore demasiado, por lo que los trabajos verían la luz a lo largo del año que viene. Será un megainstituto, con capacidad para un millar de alumnos a través de 24 clases de la ESO y ocho de Bachillerato, lo que se traduce en seis y cuatro líneas, respectivamente. A la espera de conocer más detalles sobre el nuevo proyecto, su plazo de ejecución era de 18 meses.

Ceip Lluís Vives (Arrancapins)

El edificio principal se reformará, y se sustituirá el aulario situado en el patio interior por un nuevo inmueble, conectado con el anterior. Tendrá nuevo gimnasio y comedor. Forma parte de un paquete de cuatro grandes actuaciones que tenían un presupuesto conjunto inicial de 23 millones que también podría ser objeto de revisión. Su tramitación es paralela y, en el mejor de los casos, podrían afrontar el inicio de las obras durante el segundo semestre de 2026. La pasada semana se aprobó, para los cuatro, la adjudicación de la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como los estudios técnicos, la dirección de obras y otros programas necesarios durante los trabajos, como la coordinación de seguridad y salud y el control de calidad. Esta fase se prolongará cinco meses, y la siguiente ya será la licitación de las obras, cuya tramitación siempre se demora varios más. Si sirve como referencia, han sido cinco en el caso del Ceip Santo Ángel de la Guarda, que es el último de Valencia en adjudicarse. En cuanto a la duración, se estima un plazo de ejecución de un año.

Ceip Salvador Tuset (Benicalap)

El proyecto debe incluir la rehabilitación del edificio principal, que acogerá Primaria, administración, las aulas de Informática, un espacio polivalente y la biblioteca. La previsión es que el resto de inmuebles se derriben para dar paso a una nueva construcción. El plazo de obras previsto es de año y medio.

Ceip Raquel Payá (Tres Forques)

El edifico principal se reformará y dará cabida a las aulas de Primaria, espacios de administración y al comedor. El resto de edificaciones de la parcela se demolerán para levantar dos inmuebles: uno para el gimnasio y otro para Infantil. El plazo de ejecución se estima en un año.

Ceip Teodoro Llorente (La Petxina)

Si no hay cambios durante la redacción del proyecto, las obras durarán 18 meses. Se rehabilitará el edificio principal, incluyendo un patio interior que garantice la iluminación y ventilación de las estancias. Tendrá dos líneas, lo que significa seis aulas de Infantil y 18 de Primaria.