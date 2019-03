Los centros votan la jornada continua sin informes sobre si mejora el rendimiento Papeleta y urna de una consulta anterior sobre la jornada continua. / damián torres Educación no ha facilitado evaluaciones acerca del impacto del horario intensivo a pesar de las reiteradas peticiones de los padres J. BATISTA VALENCIA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:57

Las familias de 68 colegios están llamadas a votar la aplicación de la jornada continua a partir del curso que viene. Se trata de la última oleada de consultas que se organiza en la legislatura, y el principal punto en común respecto a los padres de los 616 centros que ya funcionan con horario intensivo es que acudirán a las urnas a ciegas. No porque no conozcan cómo se estructura la nueva organización -es obligatoria la difusión del proyecto - sino porque desde la administración no se ha facilitado en estos años ninguna evaluación sobre cómo afecta al rendimiento escolar o al funcionamiento del centro.

Cabe recordar que la normativa reguladora, que data de 2016, obliga a realizar diferentes análisis de este tipo, si bien no indica nada sobre su difusión. En realidad, atendiendo a la literalidad de la norma, la conselleria no la está incumpliendo, lo que no quita que no haya atendido una petición constante de las organizaciones de padres de la escuela pública (Gonzalo Anaya y Covapa), que desde el principio reivindican conocer los estudios e informes de los que disponga sobre el desarrollo de esta modalidad horaria. Sin olvidar que se ganaría en transparencia y se facilitaría información oficial de cara a una decisión importante para la formación de los niños.

Para el próximo curso fueron 84 los colegios que presentaron la solicitud de cambio, aunque la autorización provisional, a expensas de las votaciones, sólo se ha concedido en 68. Se entiende que las que han quedado por el camino no cumplían algún requisito o han renunciado. 54 son de la provincia de Valencia, 9 de Castellón y 5 de Alicante.

El lunes votarán las familias de 68 escuelas, mientras Educación no ha autorizado a otras 20

La jornada continua supone concentrar el horario lectivo antes del comedor. Tras el servicio, en lugar de clases se programan talleres gratuitos para las familias que quieran participar que se extienden hasta las 17 horas. Además, desde 2018, se permite incluir también actividades de pago, con un límite máximo de 25 euros mensuales y con la obligación, por parte del centro, de asumir el coste en el caso de alumnado con beca de comedor. La idea fue dotar a la oferta de un mayor atractivo con la concurrencia de empresas especializadas en extraescolares.

Para que la jornada continua acabe aplicándose es necesario que cuente con el apoyo de al menos el 55% del censo total de padres. Hay dos votos por familia y no acudir a las urnas equivale a rechazarla. Esta condición ha sido muy criticada por los sindicatos, si bien se introdujo como garantía de que una mayoría absoluta apoyaba el cambio.

En cuanto a las evaluaciones, a principios de marzo la Gonzalo Anaya volvió a plantear la petición, reclamando datos derivados de los análisis trimestrales y anuales que deben hacer los centros a nivel interno «mediante entrevistas a maestros, familias y alumnos». Para la organización es necesario «conocer si este modelo supone una mejora pedagógica, de rendimiento, de conciliación o de convivencia». «De momento la confederación no tiene constancia de que existan documentos que recojan estas evaluaciones, que serían de gran provecho para las familias a la hora de valorar la conveniencia o no del cambio», dijeron.

En años anteriores (tanto en 2017 como en 2018) las peticiones se han referido a cualquier informe de los que disponga el departamento sobre los tiempos escolares y sus efectos. En este sentido, la orden reguladora obliga a realizar una evaluación externa del funcionamiento, cuyos resultados están previstos para el próximo septiembre. En realidad, Educación sí dispone de informes. El primero, basado en nueve colegios que aplicaron la modalidad de manera experimental, deslizó un peor rendimiento que la jornada partida, aunque aconsejó seguir evaluando su funcionamiento. Fue facilitado por el mismo departamento, todavía con el PP.

El segundo trascendió ya bajo el mandato de Marzà, y se basaba en una treintena de escuelas. No se dio de motu proprio, sino que se conoció gracias a una información del periódico Magisterio. Se concluyó que ni se mejoraba ni se empeoraba el desempeño -en algunos parámetros bajaba y en otros subía ligeramente- pero sí se redujo considerablemente la asistencia al comedor y la participación en las extraescolares.