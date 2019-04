Los centros de menores estallan y saldrán a la calle por los impagos del Consell La Generalitat adeuda hasta cinco meses a las entidades y achaca el retraso a demoras en las transferencias del Gobierno central DANIEL GUINDO VALENCIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:31

Las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los centros de acogida de menores tutelados por la Generalitat ya no pueden más. Acumulan hasta cinco meses de impagos por parte de la Administración autonómica -entre 12,5 y 20 millones de euros-, por lo que han convocado distintas protestas para hacer visible su malestar. Así lo anunciaron ayer representantes de los trabajadores de varios de estas residencias que acogen a niños que se encuentran bajo el amparo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Por su parte, la titular del departamento, Mónica Oltra, reconoció también ayer que el Consell tiene «un problema de liquidez», pero que éste se debe a que no llegan las transferencias por parte del Gobierno central y eso «dificulta estar al día con los pagos». Como alternativa, la Generalitat está intentando que estas entidades puedan recibir préstamos al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que podrán devolver con un interés «muy pequeño».

El problema de la financiación de estos centros surge el pasado verano, cuando finalizó el contrato activado un año antes para la gestión de algo más de 600 plazas en las residencias concertados o de gestión indirecta para acoger a menores tutelados. En teoría, el nuevo modelo previsto, el conocido como concierto social, iba a sustituir a las fórmulas empleadas hasta el momento, como los concursos o las subvenciones, de ahí que este último apenas se formalizara por un año. Sin embargo, según fuentes de CCOO, la puesta en marcha del citado concierto social en el ámbito de la protección a la infancia todavía está pendiente por lo que, al finalizar el plazo previsto por el concurso, las entidades empezaron a cobrar bajo el modelo conocido como de enriquecimiento injusto -el que se utiliza cuando finaliza un concurso y no se activa el siguiente ni el servicio es asumido directamente por la Administración, por lo que se prolonga el contrato sin concurso-. Sin embargo, entre octubre y noviembre la Administración 'cerró el grifo', por lo que la mayor parte de los centros afectados acumula hasta cinco meses de impagos. Esta situación ha repercutido, especialmente, en los trabajadores -unos 330-, puesto que algunos de los centros ha dejado pendiente de abono varias nóminas a sus empleados, siempre según el sindicato CCOO, y si las demoras se prolongan, muchos otros dejarán de percibir su sueldo. Por ejemplo, Raúl Pérez, portavoz de la plantilla de Socialia, una de las entidades afectadas por los impagos, indicó que «lo que estamos reclamando es que el pago se regularice cuanto antes porque estamos sin cobrar».

La deuda ha llevado a las entidades a una situación de asfixia tal que, incluso, si no reciben fondos en los próximos días, no podrán afrontar los pagos de la Seguridad Social y los costes impositivos por lo que, al no estar al corriente de estas obligaciones, no podrían optar a participar en el nuevo modelo de concierto social. Una pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, o los fondos llegan en breve -bien a través de transferencias estatales o de préstamos del IVF-, o las protestas se sucederán. La primera ya está convocada para el próximo viernes a las puertas de la Conselleria de Hacienda -de quien dependen los pagos en última instancia- y, si no surte efecto, se reproducirá el martes siguientes ante el Ministerio de Hacienda, en Madrid.

Desde el sindicato, además, indicaron que otros dos aspectos han contribuido también a agravar la situación. Por un lado, el nuevo modelo impulsado con la conselleria, con el que se han venido incrementando las plantillas, también ha supuesto un gasto mayor para las instituciones que notan más los retrasos en los pagos. Por otro, el aluvión de menores no acompañados registrado en la Comunitat en el último año también ha disparado la derivación de estos adolescentes a los centros de acogida, lo que también ha elevado el número de total de niños a atender por las entidades afectadas hasta los 800, más de la mitad de los 1.410 niños tutelados por la Generalitat en recursos residenciales que se contabilizan en la actualidad en la Comunitat.