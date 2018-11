El catedrático de dolçaina también suspendió el examen para ser director 'Dolçainers' durante un acto. / Juanjo Monzó Pasqual Salort, que pasó de aspirante a alumno a profesor en tres meses sin hacer una sola prueba, obtuvo un 4,1 en el ejercicio de solfeo HÉCTOR ESTEBAN Valencia Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:28

Hoy, once aspirantes a alumnos del grado superior de dolçaina tienen una cita ante el tribunal que les va a examinar. Entre ellos podía haber estado Pasqual Salort, que al final del camino será su futuro profesor. Un aspirante a estudiante del programa y que tras un rocambolesco proceso de selección terminó ejerciendo las tareas de catedrático de la especialidad. La prueba es a las nueve y media de la mañana en el Conservatorio Superior de Música de Valencia Joaquín Rodrigo. De los once candidatos sólo podrán quedar vivos cuatro, que al final tendrán el honor de ser los primeros en estudiar el grado superior de dolçaina tras muchos años de trabajo para poner en marcha la especialidad. Otra cuestión es si se ha seguido el proceso más transparente y adecuado para elegir al catedrático en la materia.

Pasqual Salort, el nuevo docente, no sólo aspiró antes del verano a estudiar el superior de dolçaina sino que también intentó cursar el mismo grado de dirección. El 29 de junio de 2018 realizó el examen y no pasó el primer corte de selección. De los 26 aspirantes que se presentaron sólo accedieron a la prueba final once candidatos y entre ellos no estaba Salort. De los once que afrontaron la segunda fase, aprobaron diez. El nuevo catedrático del superior de dolçaina obtuvo como nota más alta un cinco en la entrevista personal. En el ejercicio de solfeo sacó un 4,1 y en el de dirección tampoco llegó al suficiente por seis centésimas -su nota fue un 4,94-, según figura en el acta. La media global de los tres ejercicios se quedó en un insuficiente 4,61, una nota que le impidió participar en la fase final.

La escabechina de Reig en la bolsa de trabajo Jordi Reig, el presidente de la comisión de selección de los docentes para la bolsa de trabajo de dolçaina, rubricó una auténtica escabechina en la calificación de todos los aspirantes al puesto de catedrático de la especialidad. «No aporta formación y capacidad de tutela», «no aporta la titulación exigida en la convocatoria», «no aporta capacitación en valenciano»... Estas fueron algunos de los motivos de exclusión que dejaron fuera al 75% de los aspirantes a puesto de docente. Pasaron dos al examen final. Uno no se presentó y la otra fue suspendida con muchas dudas.

Las puertas del superior se le abrieron a Pasqual Salort en la especialidad de dolçaina debido a que no había ningún profesor para impartir el grado en el curso que ahora empieza. En la bolsa de trabajo para docente del instrumento también se quedó fuera al considerar la comisión de selección que no contaba con la titulación requerida en las bases. La única candidata de la bolsa de trabajo que reunía los requisitos y que se presentó al examen fue Paloma Mora, que finalmente fue suspendida por la comisión que presidía el doctor Jordi Reig, que hoy estará en el tribunal de selección de estudiantes junto a Salort.

Al quedarse vacante la plaza y no poder cubrirse con la bolsa de trabajo por estar vacía, a finales del mes pasado hubo que sacar el puesto por el procedimiento de difícil cobertura. Una fórmula que permitió a Pasqual Salort acceder a la plaza que le correspondería a un catedrático de dolçaina. Sin realizar ni una sola prueba de interpretación delante de un tribunal, el aspirante a alumno y rechazado en la bolsa de trabajo se convirtió en el profesor de los que en principio debían de ser sus compañeros. Todo este proceso se ha visto envuelto de polémica desde el principio. Incluso Reig, presidente de la comisión evaluadora de la bolsa de trabajo, remitió un informe el 5 de mayo de 2018 a la Federació Valenciana de Dolçainers en el que proponía que se nombrara catedrático a Xavier Richart en comisión de servicios. Este acabó siendo su asesor en las pruebas de evaluación y junto con Reig suspendieron a la única candidata que se presentó.