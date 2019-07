Catalá propone cómo organizar el consistorio EP. Domingo, 7 julio 2019, 23:49

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, propuso que el pleno empiece a trabajar dividido en ocho comisiones «ante la falta de acuerdo de los líderes de Compromís y PSPV». «El Ayuntamiento de Valencia no puede esperar más. La ciudad no puede estar paralizada y el Partido Popular no se va a quedar de brazos cruzados», aseveró Català, sobre su propuesta de organización municipal.