El carné de familia numerosa acumula cinco meses de demora y atasca las ayudas Lourdes Álvarez, junto con su marido y sus once hijos, en el domicilio familiar. / txema rodríguez Más de 30.000 beneficiarios, obligados a realizar varios trámites para obtener puntos en la matrícula del colegio o deducciones en la renta DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 13 junio 2019, 13:50

«Con lo que ha costado conseguir que los tiempos de espera, tanto para altas como para renovaciones, al menos cumplieran los plazos legales -de tres meses como máximo-, es una pena que en Valencia vuelvan las demoras. No podemos bajar la guardia, ya estamos en casi cinco meses y, si no ponemos solución, pronto nos plantaremos en más de medio año». Celia Chavero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), valora así el aumento de las esperas experimentado en la provincia a la hora de obtener el carné de familia numerosa, retrasos que obliga a las familias a realizar varios trámites para seguir disfrutando de los beneficios fiscales -deducciones en la renta-, de transporte -descuentos en EMT, metro, Renfe...- o educativos -puntos para la inscripción o descuentos en la matrícula- que tienen reconocidos estos hogares. En concreto, desde la entidad indicaron que, en la actualidad, en Valencia se están tramitando las solicitudes presentadas en la segunda quincena de enero, después de lograr el pasado año cumplir con los plazos legales.

«Sufrimos una gran pérdida de tiempo en cada trámite, es una vergüenza», lamenta una afectada

«Es una lástima que no se logre estabilizar la situación y que las esperas y los plazos se vayan eternizando de nuevo. La Administración debe trabajar para que esto se resuelva de una vez por todas y para siempre. Reclamamos lo mínimo, que es que se cumpla el plazo que la ley establece de tres meses, aunque lo más idóneo sería que se pudiera dar de forma prácticamente inmediata como así lo hacen otras autonomías».

Las demoras para obtener el carné es especialmente delicado para aquellas familias que lo solicitan por primera vez, y para las que no está previsto el título provisional que se entrega en las renovaciones. Además, si la condición de familia numerosa se obtiene porque uno de los hijos presenta alguna discapacidad, a los retrasos se suman también los largos plazos -de más de un año- para obtener el certificado de discapacidad. «En periodos como el que estamos actualmente, de solicitudes de plazas en colegios o matriculaciones en universidades, las quejas y llamadas son constantes», añade Chavero, quien tilda de «total injusticia» que familias que reúnen los requisitos para optar a las bonificaciones en las matrículas o que están en condiciones de aplicarse los puntos de familias numerosas para acceder a una plaza escolar no puedan optar a ello «por tener una Administración colapsada por falta de recursos». Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recordaron que al principio de la pasada legislatura se estableció el título temporal, que tiene «total validez» para las matrículas escolares o universitarias.

El Consell recuerda que la pasada legislatura implantó un carné provisional de tres meses de validez

Lourdes Álvarez, sin embargo, ejemplifica los quebraderos de cabeza que suponen estos retrasos, y que hacen que tengan serias dificultades para, entre otras cuestiones, contar con descuentos en los títulos de transporte. «Es una absoluta vergüenza, hemos encadenado tres temporales hasta que nos ha llegado el definitivo, que nos durará hasta el 27 de noviembre, que tendremos que volver a renovarlo», lamenta. Al respecto, esta madre de una familia con once hijos (de entre 6 y 24 años) apunta que, cuando uno de ellos cumple 21, es necesario justificar que sigue estudiando, por lo que debe obtener un certificado que lo acredite y renovar el título de familia numerosa. Posteriormente, volver a tramitar con todas las entidades (EMT, metro, el ayuntamiento por el descuento del IBI, etc.) las preceptivas bonificaciones para todos los miembros de la familia. «Es mucha la pérdida de tiempo para cada trámite y el título provisional sólo es un parche, no soluciona el problema», agrega.