Los valencianos celebran la Fiesta Nacional en Capitanía Cientos de personas visitan el antiguo Convento de Santo Domingo, abierto por el 12 de octubre, para admirar el valor arquitectónico e histórico del edificio ELÍSABETH RODRÍGUEZ Domingo, 13 octubre 2019, 15:00

«Esto es un tesoro de los valencianos. Nos habla de nuestra historia y por eso creemos que debería abrirse más». Estas palabras recaban el sentir unánime de muchos de los que esta mañana visitaron el antiguo Convento de Santo Domingo, en Valencia, y que alberga la sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad del Ejército. En concreto, estas declaraciones pertenecen a A. T., una mujer de entorno a unos 60 años que recorría, junto a varias amigas, el claustro gótico del edificio. «Debería abrir más veces al año porque es de interés histórico y cultural», indicaba con firmeza.

Al igual que ella, cientos de personas se acercaron esta mañana a las instalaciones de la Capitanía General, que hoy abre sus puertas con motivo de la celebración del 12 de octubre. «A mí me gustan los militares, tienen un papel necesario, son las fuerzas armadas del país. Probablemente si no estuviera aquí la sede militar, el edificio no estaría tan cuidado y bien mantenido. Precisamente el hecho de que tenga un uso garantiza su buen estado», señalaba, por su parte, otras de las integrantes de este mismo grupo de amigas, que responde a las siglas A. S.

En el mismo sentido se expresaba un matrimonio de Mislata, Adela y Vicente, quienes ya han visitado en varias ocasiones este enclave. «Es más probable que si no fuera del ejército estuviera más descuidado y deteriorado. ¿Y si no quién se haría cargo? ¿El Ayuntamiento, que tiene las calles completamente sucias?», se preguntaba Adela, quien añadió que el edificio «tiene un valor histórico muy importante» y, por ello, les parece «estupendo que hagan puertas abiertas». Por su parte, Vicente, que fue militar, reafirmaba que el convento es «una joya» e insistió en que su uso militar «no hace daño a nadie», en referencia a la polémica generada por Compromís, que el pasado año trató de expulsar al Ejército de Capitanía. «Ni siquiera hay militares paseando, solo oficinas», apostilló.

Entre los visitantes, destacaba un grupo de veteranos del ejército de aire de la base que estuvo instalada en Manises. En este caso, varios hombres aprovecharon la ocasión para reunirse con antiguos compañeros, aunque todos habían pisado en alguna ocasión la sede de Capitanía. José Fabio prestó servicio en el 81, por lo que le tocó el golpe de estado. «La verdad es que padecí», contaba junto a sus colegas bajo la luz que entraba por el claustro. Tanto él como sus compañeros valoran el significado cultural de este enclave y ven idóneo que sea la sede del Ejército de tierra en Valencia, además de la notoriedad internacional que le otorga, ya que es donde se reúne la OTAN cuando es necesario.