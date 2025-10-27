Candela, la 'amiga' de la reina Letizia La niña, de tan sólo cuatro años, fue una de las imágenes de la visita de los Reyes a Chiva. «Cuando llueve, pregunta y se refugia en nosotros para que la calmemos», dice su madre

Héctor Esteban Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 00:41 Compartir

Las trenzas de Candela enamoraron a la reina Letizia. Su abrazo fue una de las imágenes de la visita de los Reyes a Chiva el 19 de noviembre, dos semanas después de lo previsto porque el altercado vivido en Paiporta alteró la agenda inicial. El compromiso de los Reyes era volver y así lo hicieron a un pueblo herido que los recibió con los brazos abiertos. Detrás de las trenzas de Candela en realidad estaba Belinda, su madre, que cumple todos los deseos de una niña que aquel día no fue al colegio porque estaba pachucha y se despertó expectante porque alguien le había contado que esa mañana iban a ir los Reyes a su pueblo. La pequeña, que en ese momento tenía tres años y medio, fue de la mano de su abuela Rosi.

«Ahora, cuando ve a la reina por la tele viene corriendo y me dice: mira mami, mi amiga, acuérdate que me dio un abrazo», cuenta Belinda, que añade que la pequeña, desde la inocencia de una niña, vivió ese momento de popularidad con emoción: «Se vio en todos los medios de comunicación».

La reina Letizia abraza a Candela en su visita a Chiva en noviembre del año pasado, tres semanas después de la dana. IRENE MARSILLA

La noche de la dana no fue fácil para esta familia ni los días posteriores. Miguel, marido y padre, se tuvo que quedar el 29 de octubre en casa de unos familiares en Quart de Poblet. Trabaja en un centro comercial en Valencia y le fue imposible poder llegar a su hogar a Chiva. La autovía permanecía cortada y Valencia estaba sumida en la incertidumbre de lo que pasaba en otras zonas. «No fue una noche fácil. No había luz, la pasamos con velas, algo que la niña todavía se acuerda. Por lo menos estábamos más tranquilos porque Miguel sabíamos que estaba bien en Quart de Poblet. Le dije que no viniera. El marido de una amiga mía se tuvo que quedar con nosotras porque le fue imposible llegar a su casa, ya que vive al lado del barranco», comenta.

El matrimonio de Belinda y Miguel tomó la decisión de llevar a Candela a Quart de Poblet los primeros días de la dana, con el fin de alejarla de un ambiente desolador, de mucho trasiego y de muchas cosas por hacer. Los días dejaron de tener 24 horas. «Allí estaba mejor, con sus primos, y nosotros de vez en cuando íbamos a verla», apunta su madre.

Candela, a pesar de su corta edad, también siente el pálpito de un pueblo roto y afectado por una gran desgracia como la dana. «Es muy pequeña pero es muy curioso que no se quiera acercar a la zona del barranco. No quiere pasar a ese lugar. Es como si no le gustara el paisaje, como si ver tanta maquinaria le generara rechazo. Ya ves, tan pequeña. Ella también ve esa imagen que vive el pueblo, día tras día, de las heridas que nos dejó la riada. Cuando llueve como el otro día, pregunta, y nosotros la calmamos», apunta.

En Chiva, pocas iniciativas hay en la que Belinda no esté involucrada. Una todoterreno bien sea en asociaciones, organización de festejos o en ayudas para la gente necesitada para la dana. Hoy, desde el grupo de voluntarios, todavía sigue al pie del cañón para ayudar a aquellas personas que están muy necesitadas porque lo perdieron todo. «Es difícil todavía levantarse de todo aquello. Estoy en la asociación de voluntarios y seguimos ayudando a gente que tiene necesidades. Personas que a veces tienen vergüenza de pedir algo porque nunca se han visto en esta tesitura pero siempre vamos a estar aquí apoyando a todo el mundo», cuenta la mamá de la amiga de la Reina.

Reporta un error