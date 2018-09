El cambio climático pasa factura Trozos de granizo caídos el miércoles en Manuel. / @stormchaserssp Agricultores lamentan daños de 3,6 millones de euros en los frutales de la Ribera y la Costera a causa del granizo por efecto de la gota fría El calentamiento trae tormentas más intensas, más cortas y con riesgo todo el año J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:50

«El calentamiento térmico trae consigo un cambio en la forma de llover». Así lo expone el catedrático de la Universidad de Alicante (UA) y presidente de los geógrafos en España, Jorge Olcina, a consultas de LAS PROVINCIAS. Las tormentas de los últimos días a causa de la gota fría esbozan la tendencia que aprecia el experto. «En las últimas dos décadas está lloviendo de forma más intensa en menos espacio de tiempo».

La explicación, ahonda Olcina, es que se forman «nubes con mucha energía y descargan trombas en poco tiempo. Ya no caen cantidades desorbitadas de más de 300 o 400 litros, como ocurría en los años ochenta o noventa». Sin embargo, no por ello disminuye el peligro al que está expuesta nuestra región. «Con lluvias de entre 50 y 100 litros en media hora o una hora se generan muchos daños ya», describe el responsable del Laboratorio de Climatología de la UA.

La gota fría ha dado dos días de tregua en la Comunitat, ayer dejó lluvias torrenciales que inundaron pueblos de Andalucía. Y el fin de semana, las tormentas fuertes regresarán a nuestra región. Olcina alude al mar Mediterráneo como factor clave: «Está muy caliente y este año se han batido récords de temperatura, con valores de hasta 28 grados» frente a nuestras costas. Y esto es un factor de «elevado riesgo» en caso de que se genere una gota fría.

El pedrisco y los fuertes vientos afectan a 2.000 hectáreas de caqui, cítricos y viñedos

José Ángel Núñez es jefe de Climatólogía de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat. Coincide en la importancia del calor marino. «El Mediterráneo se está calentando y eso implica una mayor disponibilidad de energía que puede generar lluvias más intensas» Las proyecciones climáticas regionalizadas para el siglo XXI muestran una ligera tendencia al aumento de lluvias intensas», destaca el responsable de la agencia estatal.

Además, hay datos que apuntan a que las lluvias más peligrosas ya no se circunscriben sólo al otoño. Los últimos datos del Consorcio Provincial de Bomberos sobre emergencias atendidas por lluvias así lo muestra. Olcina considera «comprobado que el calendario de lluvias intensas ya no es exclusivo del otoño y en cualquier época del año pueden descargar fuertes chaparrones y generar elevados daños o pérdida de vidas. En este punto, Núñez opina que los registros de los últimos años «son compatibles con la variabilidad natural y no hay evidencia clara de que se estén adelantando o retrasando en el tiempo».

Pérdidas por las tormentas

Mientras, los agricultores siguen mirando al cielo con preocupación. Las fuertes granizadas que el miércoles trajo la gota fría en pueblos de la Ribera y la Costera causaron daños que La Unió de Llauradors cifra en 3,6 millones de euros, especialmente en cítricos y caqui. La estimación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) es que la piedra ha afectado a unas 2.000 hectáreas de cultivos.

Los pueblos más afectados en la comarca de la Ribera fueron Cárcer, Villaneuva de Castellón, Bneixida, Alcàntera de Xúquer, Cotes, l'Enova, Manuel, Senyera y Rafelguaraf. En la Costera, sitúan el daño por el pedrisco en Rotglà, Barxeta y Llosa de Ranes. Según la Unió, las tormentas afectaron en torno a un 30% de los cultivos de cítricos y a casi el 70% de los de caqui. Sin embargo, en este frutal hay parcelas completamente devastadas.

Además de esta zona, AVA también lamenta daños por otra tormenta durante la mañana del miércoles: «Cayó con fuerza sobre 100 hectáreas de cultivo entre Chiva, Cheste y Godelleta». Allí los viñedos se llevaron la peor parte, con unas 70 hectáreas afectadas. Salvo estos daños puntuales, AVA cree que el efecto de las lluvias de la última semana está siendo beneficioso.