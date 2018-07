El calor deja otro incendio junto al Montgó y máximas cercanas a los 40 grados Un termómetro marca 41 grados, ayer, en el centro de Valencia. / manuel molines Un segundo fuego se declaró en Alcora y un excursionista recibió atención médica al presentar mareos debido a las altas temperaturas LUCÍA JULIÁ Domingo, 15 julio 2018, 23:51

VALENCIA. El bochorno fue el principal protagonista ayer en diversos municipios de la Comunitat, en los cuales se mantuvo la alerta por altas temperaturas. Además, en las primeras horas de la tarde, la Conselleria de Sanidad decretó el aviso por calor extremo en las comarcas de la Ribera y la Costera, donde se alcanzaron cifras cercanas a los 40 grados. En la madrugada, los termómetros no descendieron de los 24 grados en Valencia. Y a partir de las once, las temperaturas permanecieron superiores a los 30 hasta las últimas horas de la tarde. Aunque no hubo que lamentar consecuencias graves, estas cifras ocasionaron varios incidentes a lo largo del día.

Pasadas las once de la mañana, un incendio forestal se declaró junto al parque natural del Montgó en Xàbia, aunque en una zona distinta a la que se vio afectada el domingo anterior. La rápida intervención de los medios aéreos y terrestres hizo que en poco más de una hora el fuego estuviera controlado. Sobre las tres de la tarde ya fue dado por extinguido, según aseguraron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y del Consorcio de Bomberos de Alicante. El incendio quemó unos 300 metros cuadrados de superficie.

Golpe de calor

Los bomberos rescataron en la misma zona a un joven con síntomas relacionados con un golpe de calor: mareos, angustia y dolor de cabeza. El hombre de unos 30 años estaba de ruta con sus amigos cuando empezó a encontrarse mal. Un helicóptero se desplazó hasta el lugar y lo trasladó hasta el parque del Consorcio de Dénia, desde donde fue transportado a un centro hospitalario en una ambulancia de Soporte Vital Básico. Por la tarde, otro fuego declarado en Alcora, en la provincia de Castellón, afectó zonas forestales y una vivienda de madera. Antes de las nueve de la noche, los medios movilizados para controlar las llamas indicaron que el incendio ya estaba estabilizado.

Para hoy se esperan temperaturas elevadas, según las predicciones del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), principalmente en el litoral norte y sur de Valencia y al sur de la provincia de Alicante. Las altas temperaturas podrían ir acompañadas de viento de poniente, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad. Durante este lunes, toda la Comunitat estará en aviso rojo por riesgo extremo de incendios forestales, y a partir del martes está previsto que disminuya el calor.