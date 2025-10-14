Bronca en la comisión de les Corts sobre la dana La comparecencia del expresidente de Sacyr, quien culpa al Gobierno central y niega el cambio climático, genera tensión por verla inadecuada los partidos de izquierda y obliga a interrumpir la sesión

Manuel García Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 18:44

La comisión de la dana en les Corts, en su sesión vespertina, ha comenzado con tensión que incluso ha obligado a una pausa de dos minutos. Comparecía Luis Fernando del Rivero, expresidente de Sacyr, primer compareciente de la tarde.

Con anterioridad a su discurso, los diputados de Compromís (Isaura Navarro) y PSPV (Toni Gaspar), criticaron el modo de llevar a cabo esta comisión y el hecho de que compareciera alguien a quien no consideraban adecuado para la misma.

Del Rivero culpó exclusivamente a la administración central de la falta de avisos, pidió celeridad, «hay que actuar fulminantemente» y negó el cambio climático, ya que, en su opinión, el hombre no tiene nada que ver con los cambios de temperatura que se está produciendo. «Si sube un grado en Siberia estarán contentísimos», señaló.

Insistió en pedir celeridad, que la responsabilidad de las obras en el dominio público hidráulico corresponden al Gobierno central y recordó que se puede construir en zona inundable y apuntó que Países Bajos está por debajo del nivel del mar. «Llevamos doce meses y no se ha hecho nada. Y es responsable el Gobierno central, sea del partido que sea», sentenció.

Ambas partes se culparon de la falta de obras para luchar contra los efectos de las inundaciones. En ese momento, se enzarzaron en una discusión que obligó a la presidenta de la comisión a paralizarla durante unos minutos.

Los diputados de PP y Vox alabaron la intervención de Del Rivero, mientras que Compromís y PSPV insistieron en lamentar que el compareciente asumiera los postulados de Vox y del PP y no culpara en ningún momento a la Generalitat. Del Rivero aseguró que si hubiera sido el Gobierno central le hubiera quitado el mando a la Generalitat.

La próxima sesión de la comisión tendrá lugar el 11 de noviembre.