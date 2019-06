«Muchos británicos vienen por sus tratamientos médicos»

La masiva llegada de ciudadanos británicos (más de 7.000 en un año, más que antes de la crisis) se ha dejado notar sobre todo en La Marina, donde llegan casi el 90% de estas personas. Espoleados por el miedo al 'brexit', se asientan en la zona de costa de Altea y Xàbia, aunque cada vez hay más en Gandia y Oliva, ya en la Safor. Así lo asegura Candy Wright, presidenta de la asociación Help of Dénia and Marina Alta, una entidad destinada a ayudar a adaptarse a su nuevo hogar a las personas que llegan desde Reino Unido, en su mayor parte jubilados o, como ella misma explica, prejubilados de en torno a 60 años. «Muchos de ellos acuden para poder seguir disfrutando de sus tratamientos médicos, se notó mucho cuando se aprobó el 'brexit'», indica.

De la misma opinión son otros británicos residentes en Alicante como Mark Petrie, corredor de seguros con más de 40 años trabajando en La Marina. «Antes venían mucho por miedo al 'brexit' pero ahora vienen porque no quieren dejar de ser europeos», asegura Petrie que es, además, cónsul honorario del Reino Unido.