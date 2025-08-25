Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cámara de la tienda de fotografía analógica Gonzalo Fotografía y Astronomía. J. L. BORT

 

El 'boom' de las cámaras vintage entre los jóvenes

Las máquinas fotográficas de los 90 y los 2000 vuelven a estar de moda en una época en la que los teléfonos móviles lo son todo

Rosana Ferrando

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:10

En tiempos de filtros que superan la realidad y móviles con más lentes que botones, la moda es volver atrás. Jóvenes que no conocieron la ... era del carrete buscan el grano imperfecto, la espera del revelado o el simple ritual de apretar un botón que no está en una pantalla táctil. Las cámaras retro, ya sean las digitales compactas que triunfaron en los años dos mil o las analógicas heredadas de padres y abuelos, viven un renacimiento inesperado. La búsqueda por llevar un paso más allá los sentimientos generados por las fotografías que se publican en las redes, distantes y posadas, han llevado a los adolescentes a recurrir a dispositivos que retroceden en calidad pero general el valor añadido de la nostalgia artificial.

