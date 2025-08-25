El 'boom' de las cámaras vintage entre los jóvenes

En tiempos de filtros que superan la realidad y móviles con más lentes que botones, la moda es volver atrás. Jóvenes que no conocieron la ... era del carrete buscan el grano imperfecto, la espera del revelado o el simple ritual de apretar un botón que no está en una pantalla táctil. Las cámaras retro, ya sean las digitales compactas que triunfaron en los años dos mil o las analógicas heredadas de padres y abuelos, viven un renacimiento inesperado. La búsqueda por llevar un paso más allá los sentimientos generados por las fotografías que se publican en las redes, distantes y posadas, han llevado a los adolescentes a recurrir a dispositivos que retroceden en calidad pero general el valor añadido de la nostalgia artificial.

En tiendas como Fotopro, ubicada en la calle Castellón de Valencia, las ventas se han disparados: «Hemos llegado a vender 50 cámaras en un mes». El modelo estrella es la Kodak PXPRO FZ55 porque tiene un precio accesible, alrededor de 140 euros, y una calidad aceptable para su posterior uso no profesional en las redes. «Se venden sobre todo a estudiantes de 18 a 20 años, la mayoría chicas. No buscan una fotografía técnica, sino esa sensación de antigüedad que parece acercarse más que los Smartphone a la realidad sentimental», cuenta el responsable.

Esta tendencia alternativa no solo impulsa compras. La 'full experiencie' consiste rescatar cámaras olvidadas en el fondo de los cajones más inhóspitos de la casa, los que huelen a polvo. La mayoría de las veces, los aparatos que capturaron los momentos más especiales de cumpleaños y viajes hace 20 o 30 años, recibieron un final desagradecido y necesitan una reparación para volver a la carga. «Cada vez nos llegan más cámaras de padres o abuelos. Una puesta a punto básica no baja de los 80 euros», destacan desde Fotopro. Seguramente, para estos jóvenes, la magia es mayor si los dispositivos son una herencia familiar.

En Gonzalo Fotografía y Astronomía, que se encuentra en la misma calle, confirman el 'boom': «Es un fenómeno que lleva un año y se ha acrecentado estos últimos meses. A las marcas les interesa recuperar estas cámaras compactas de los dos mil, porque las de calidad profesional monopolizan el mercado, son caras y poco accesibles para las personas que no tienen interés en convertirse en profesionales. Hoy, en media jornada, hemos vendido 3».

Los jóvenes y la nostalgia heredada

Candela Martínez, de 19 años, desempolvó la máquina que sus padres compraron cuando ella nació: «Hacía diez años que no la usábamos, pero mi hermana quiso ver fotos antiguas y nos encantó cómo quedaban. Ahora la uso con mis amigas para inmortalizar momentos cotidianos. Luego las paso al ordenador y las subo a Instagram». Para Candela, el hecho de que no sea instantáneo es lo que lo hace especial.

«Soy más de analógica que de digital», declara Nehuén Cubedo, de 20 años. Él la encontró en la casa que sus padres tienen en Argentina y se la trajo de vuelta a España. «Es cara, los carretes y el revelado no son baratos, pero la calidad es superior. La reservo para momentos especiales que comparto con la gente que quiero. Esta exclusividad, marcada por el precio, ayuda a reforzar la emoción», destaca el joven, que también posee una cámara digital.

Alba Jovaní, copió esta moda de las 'influencers', pero sin gastarse tanto dinero como ellas. Ya le ha dado uso a tres distintas, y todas recicladas. «Cuando la llevas te apetece más hacer fotos, con el móvil se te olvida», manifiesta Jovaní. Ella suele disparar cuando hace planes diferentes, de esta manera «inmortaliza momentos especiales o los crea, porque la gente actúa diferente delante de una cámara». Luego las imprime y las pone en álbumes, a la vieja usanza, para verlos dentro de unos años. Es vivir el proceso desde la nostalgia de principio a fin.

Lo que empezó como curiosidad se ha convertido en un símbolo generacional. Mientras las grandes marcas buscan hacerse un hueco en los gustos de los jóvenes, una nueva hornada de valencianos encuentran en estas cámaras una forma de diferenciarse del ritmo frenético digital. En una sociedad que lo quiere todo al instante, volver a esperar por una foto es casi un acto de resistencia que se extiende cada vez más.