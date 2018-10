La Generalitat creará una nueva empresa pública para emplear a los bomberos forestales Manifestación de bomberos forestales en Valencia. / LP El cambio se gestionará antes del 1 de abril de 2019, para lo que se pedirá una prórroga a Tragsa EFE Valencia Miércoles, 24 octubre 2018, 13:16

Los bomberos forestales pasarán a depender de una empresa pública de la Generalitat que se creará antes del 1 de abril de 2019, un proceso para el que se tendrá que pedir una prórroga a Tragsa, para la que trabajan actualmente.

El director general de Emergencias, José María Ángel, ha explicado a EFE que la nueva empresa pública, Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), se tendrá que crear «a la carrera» para que los bomberos se puedan incorporar a ella cuanto antes.

Para ello se pedirá una prórroga a Tragsa desde el 31 de noviembre que concluya, como máximo, el 1 de abril del próximo año, según Ángel, que ha defendido la intención del Consell de recoger a los bomberos «ajustados a derecho» y la mejor fórmula es crear una sociedad instrumental 100 % pública.

CCOO y UGT han suscrito el preacuerdo para el paso de los bomberos forestales a la empresa pública, mientras que SPPLB y STAS-IV han rechazado esta fórmula jurídica y son más favorables a ser considerados como personal a extinguir -al asumir la Administración la gestión directa del servicio-, y CGT es probable que lo firme, según Ángel.

Los sindicatos mayoritarios cuentan con una representación del 64 % según las últimas elecciones sindicales en Tragsa, si bien el SPPLB ha cuestionado este porcentaje ya que corresponde a todo el personal de la empresa pública estatal y no únicamente al colectivo de bomberos forestales.

El director de Emergencias ha defendido que la creación de una empresa pública que acoja al personal, unos 750 bomberos, supondrá un mejor desarrollo de su trabajo y cumplir con las exigencias del personal: un incremento salarial del 30 %, el reconocimiento de la segunda actividad y un convenio propio.

La constitución de una empresa pública de la Administración autonómica es «la mejor fórmula» que se ajusta a los derechos de los trabajadores y es la que avalan los informes de la Abogacía, ya que si entraran como personal a extinguir se les volvería a trasladar «la precariedad laboral».

Ha destacado que este proceso ha estado lleno de «dificultades e incomprensión» pero cuando hay «voluntad y diálogo» se consiguen objetivos.

Desde CCOO, su portavoz, Antonio Criado, ha indicado que en la empresa pública se negociará un nuevo convenio que será retroactivo desde el 1 de enero de 2018 y por tanto «no se perderán los acuerdos», aunque su constitución requerirá de unos meses de trámites y acuerdos del Consell y de Les Corts.

Para Criado, es «la solución menos mala» porque existe un compromiso de incremento salarial del 30 % y la segunda actividad, que no solo supone que los mayores de 60 años no actúen en incendios sino que cuando un bombero no supere las pruebas físicas anuales pueda pasar a esta segunda actividad.

Además, en la reunión del preacuerdo se alcanzó el compromiso de modificar los contratos eventuales en indefinidos y, en el caso de los bomberos que trabajan seis meses en verano, de considerarlos como fijos discontinuos.

El SPPLB ha criticado que ahora se condicionen los acuerdos a depender de una mercantil y asegura que se está incumpliendo la ley en el espíritu de reversión pública, según su portavoz, Toni Aroca, que defiende la subrogación directa.

Según Aroca, Compromís y Podem abogan también por esta idea, y ha señalado que se tendrá que aplicar la ultraactividad en el convenio de Tragsa, al caducar en diciembre.

Ha añadido que lo que se plantea es negociar un convenio de otra empresa mientras se permanece en Tragsa y que no se ha entregado ningún informe jurídico de la Abogacía.