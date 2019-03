Una boda por obra de PI Después de la boda. Silvia y Ricardo fueron arropados por su entorno el día de la ceremonia. / lp Una pareja que se conoció a través de acertijos matemáticos consuma su amor a los números casándose 'el día de Pi' ANA CORTÉS Lunes, 1 abril 2019, 00:49

valencia. El número Pi es uno de los más estudiados y, sin duda, el irracional por excelencia. Tiene infinitas cifras decimales (3,14159 26535...) y los expertos remontan su origen a hace cuatro milenios. La cifra, representada por la letra griega Pi, es la clave para reproducir la longitud, área y volumen de los objetos circulares. Todos los estudios sobre la sucesión de sus dígitos decimales demuestran que no hay orden ni regularidad, hay varias series de 7777 o de 999999.

Y, desde ahora, a Pi hay que sumarle otro mérito: unir a Silvia y Ricardo por su amor hacia dicho número y la ciencia. Se conocieron en 2017 a través de una página de Facebook de soluciones matemáticas, en una de las publicaciones que ambos contestaron. El corrector le jugó una mala pasada a ella y escribió incorrectamente el nombre de Ricardo. La pequeña anécdota propició una conversación, que se convertiría finalmente en una sólida relación a distancia entre la argentina y el vecino de Godelleta.

Entre algoritmos y derivadas, todo evolucionó hasta que el 14 de marzo se casaron en el pueblo valenciano. La fecha no fue en vano: se trata de la celebración del número Pi (3/14). Para ambos la cifra representa su relación, por la que han tomado importantes decisiones que van de la mano de lo que sienten, no de la razón.

Silvia era profesora de Matemáticas en una escuela de Cañuelas, una ciudad a medio camino entre Buenos Aires y Lobos, su pueblo natal en Argentina. Cuando contó a su familia su historia con Ricardo, todos le aconsejaron que fuera precavida. «Me decían que era muy inocente», recuerda Silvia, «que tuviera cuidado por si me engañaba». Empezaron chateando en aplicaciones de mensajería. Luego llegaron las videollamadas. Comprobaron que amboso eran reales, mucho más que números y símbolos.

Cinco meses después del primer contacto, Ricardo llegó a Cañuelas. Solo se lo dijo a un par de amigos y creyó que el encuentro iría bien. «Cuando dijo que quería venir, no pensaba que lo haría», ríe ella. «Compró los billetes de avión y me asusté». Silvia llegó tarde al aeropuerto, pero cuando le vio esperando con las maletas, sintió que ya lo había visto mucho antes. Se observaron con emoción y condujeron hasta el domicilio de ella. Ricardo pronto se sintió como en casa. «Su hija desconfiaba y no quería verme», rememora él «Antes de volverme a España, vino y cenamos todos juntos». Ricardo es, como no, licenciado en Matemáticas, y trabaja como asesor financiero desde hace casi 20 años. Afirma que las matemáticas «están en todas partes» y confiesa que ellas son la pasión más fuerte que comparten. Los dos se sienten muy afortunados. El primer mes para Silvia fue muy duro, alejada de sus hijos, su nieta, sus padres y sus amigas. Pero sabe que ha tomado la decisión correcta. «Nunca me he sentido en paz con una pareja».

A la boda también asistió la familia argentina, aunque fuera mediante una videollamada a 10.225 kilómetros de distancia. La tecnología conectó Godelleta y Cañuelas. Que las matemáticas sellaron su amor se comprueba en sus anillos de compromiso. El de ella dice 'sen^2(x)'. El de Ricardo, 'cos^2(x)'. La suma: uno.