Bernabé sobre el discurso de Mazón: «Es de un victimismo impropio de una persona decente» La delegada del Gobierno responde a los ataques sobre la falta de actuaciones de reconstrucción visitando las obras en el cauce del Magro y asegurando que «a cada mentira responderemos con una imagen»

A. Talavera L'Alcúdia Martes, 4 de noviembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Las palabras del ya presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, en su discurso de dimisión en el que acusaba al Gobierno de España de poner trabas tanto tras los primeros días después de la dana como en la reconstrucción han tenido su respuesta. «A cada mentira responderemos con una imagen», aseguraba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha visitado las obras de la mota defensa del río Magro a su paso por l'Alcúdia para demostrar que el Ejecutivo central está actuando en los cauces.

«Después de ver como todo el PP se hacía eco de una mentira, diciendo que el Gobierno no está llevando a cabo obras a mala fe, estamos aquí, porque una imagen vale más que cualquier palabra y cualquier fake», señalaba ante el avance de un muro de seis metros junto al cauce del Magro.

En todo este río, la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, está invirtiendo más de 40 millones de euros con actuaciones de recuperación de las infraestructuras dañadas o construyendo nuevas para mejorar la protección de los municipios.

«El PP no ha aprendido nada de este año, mentir está mal y al final siempre se sabe la verdad», manifestaba Bernabé sobre los ataques a la falta de inversión en la reconstrucción.

La delegada del Gobierno también valoraba el discurso de este lunes del presidente de la Generalitat señalando que Mazón mostró «un victimismo impropio de una persona decente». Bernabé le acusaba de no tener empatía y de utilizar excusas porque «parece que se va porque el resto del mundo está en su contra». Además, durante esta visita a l'Alcúdia, se dirigió al PP solicitando que se se convoquen elecciones. «¿No hay nadie en el PP decente que considere que los valencianos, que hemos sufrido este año lo indecible, merecemos decidir quienes queremos que nos gobiernen?»

«No podemos seguir condenados a que nos gobiernen a coalición negacionista que solo responde a la aritmética electoral», añadió la delegada del Gobierno sobre los acuerdos entre PP y Vox.

La sucesión de Mazón es el tema del que todo el mundo habla durante estos días y se han puesto sobre la mesa varios nombres. Sobre este aspecto, Pilar Bernabé, fue muy crítica con la alcaldesa de Valencia,María José Catalá, uno de las opciones que se barajan entre los populares. «El PP de la Comunitat no la quiere para ellos pero sí para el pueblo de Valencia», hacia referencia a que no es la candidata elegida para sustituir a Mazón por parte de la cúpula autonómica. «Esto es una muestra más de lo poco que le importa al PP la ciudadanía aunque también entiendo que no les guste porque representa algo muy parecido a la frivolidad y el desprecio hacia las víctimas que ha tenido Mazón durante este año».

Sobre las negociaciones entre PP y Vox para decidir el nuevo candidato a dirigir el Consell, Bernabé apuntó que esta coalición «ya nos ha llevado a una situación terrible. Su negacionismo ha puesto en peligro las políticas de prevención y se ha demostrado que el negacionismo mata». Para la socialista la alternativa es la secretaria general del PSPV, Diana Morant. «Tenemos la capacidad de liderar un proyecto con una candidata al frente que representa el rigor y la ciencia».