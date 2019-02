Benifaió acoge el mayor invernadero de cannabis legal de Europa Aspecto de los invernaderos, cerrados a cal y canto, ayer por la tarde en Benifaió. / m. g. Una empresa americana explota desde verano unas instalaciones de 40.000 metros cuadrados con vistas a una posible legalización de la marihuana Á. SERRANO/M. GARCÍA Sábado, 9 febrero 2019, 00:13

Una empresa americana llamada Freedom Leaf ha puesto en marcha uno de los invernaderos de cannabis legal (cañamo) más grandes de Europa en el término municipal de Benifaió, en unas instalaciones situadas junto a la A-7 a las afueras de Alginet. La intención de la empresa es conseguir de estos invernaderos, donde hasta el verano pasado se cultivaba flor de Pascua, más de 50 toneladas al año de cannabis legal, con un 0,02% de tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

La adquisición de las naves, que ocupan 40.000 metros cuadrados y están cerradas a cal y canto y rodeadas de cámaras de seguridad tal como pudo comprobar ayer LAS PROVINCIAS, permitirán a la empresa hacer frente a la demanda de toda Europa cuando se legalice el cannabis recreativo, según explican en un comunicado. Clifford J. Perry, el director de Freedom Leaf, asegura que con la compra de los invernaderos de Benifaió «pretendemos convertirnos en el mayor productor de cannabis de invernadero de Europa, donde hay un floreciente mercado productos relacionados con el cannabis». La intención de la empresa era tener las instalaciones en pleno funcionamiento a comienzos de este año y según residentes en los alrededores de los invernaderos «se ve a gente venir a trabajar todos los días». Este diario intentó ponerse en contacto con Freedom Leaf durante la tarde de ayer sin éxito. La apertura de estas naves reemplazará los invernaderos de la compañía en Elche.

La empresa americana pone en valor en su comunicado la creación de una comisión en las Corts para estudiar a nivel jurídico y técnico como garantizar el acceso al cannabis a los usuarios terapéuticos, respetando el derecho a su autonomía y considerando su derecho a cultivar su propia sustancia para el autoconsumo. Creen que este movimiento presionará al Gobierno nacional para aprobar el uso recreativo o terapéutico del cannabis en España como se ha hecho en otros países.

El Ayuntamiento no conoce a nadie de la empresa y deja en el aire su licencia de actividad

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, manifestó que ella había conocido este asunto hace pocas semanas tras recibir una llamada de un medio de comunicación. En ese momento preguntó al departamento técnico del Ayuntamiento desde donde le confirmaron que los responsables de la empresa habían realizado una consulta como las que hacen otras firmas para conocer algunos detalles pero no habían realizado trámite alguno. Ortiz agregó que el Ayuntamiento velará por que la empresa cumpla con todos los requisitos legales y no le concederá la licencia de actividad si esto no es así. Insistió en que no conoce a nadie de la compañía y que su intención es que la empresa cumpla con la normativa.