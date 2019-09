Aznar y Tudela, en un libro sobre la concepción de la vida Aznar y Tudela. / lp S. V. Lunes, 9 septiembre 2019, 00:04

valencia. El director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Justo Aznar, y el también miembro del instituto, Julio Tudela, son los únicos coautores no norteamericanos que han participado de la redacción del libro 'Conception, an Icon of the Beginning´(Concepción, un icono del inicio). La obra ha sido publicada recientemente en Estados Unidos por la editorial Enroute y, en ella, diez autores abordan el inicio de la vida humana desde el punto de vista biológico, antropológico, social, teológico y literario.

Aznar y Tudela, concretamente, abordan la fundamentación biológica de la fecundación humana y el desarrollo del embrión temprano, en un capítulo que el coordinador del libro, Francis Etheredge, alaba por su claridad.