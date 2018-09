Ayuntamientos y vecinos denuncian falta de limpieza de cauces ante las riadas Un ciclista pasea junto a una de las zonas del Girona tomada por las cañas, en el puente entre Ondara y El Verger, en la comarca de la Marina. / tino calvo La Confederación Hidrográfica del Júcar invierte casi un millón de euros y asegura que los pueblos también pueden retirar excesos de maleza J. A. MARRAHÍ/ DELEGACIONES Lunes, 3 septiembre 2018, 00:09

valencia. Con la época de lluvias torrenciales a la vuelta de la esquina, la preocupación por inundaciones y riadas comienza a extenderse. Quienes las han vivido de cerca miran con preocupación aquellos cauces y barrancos en los que basura, cañas o arbustos se abren paso sin control. Son decenas los ayuntamientos que elevan su queja y apremian a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que retire esa maleza con el convencimiento de que podría hacer desbordar los ríos. Mientras, la CHJ se defiende alegando que este año va a invertir un millón de euros en las zonas prioritarias y recuerda que los consistorios, asociaciones o particulares pueden realizar esas tareas previa autorización de la confederación.

En la Marina, el río Girona vuelve a ser motivo de recelo. Una de las zonas críticas es el linde entre Beniarbeig y Ondara. Según el alcalde de esta última población, José Ramiro, «estos tramos del río están mal porque el encargado de su mantenimiento, la Confederación, no ha hecho nada». Los munícipes urgen a la CHJ que asuma las tareas.

CIFRAS RELEVANTES uInversión La CHJ destina este año casi un millón de euros para el mantenimiento de cauces de ríos. Hasta la fecha ya ha gastado 430.000 euros en la provincia de Valencia, 250.000 en Alicante, y 108.000 en Castellón. uDimensiones La demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar está formada por 50.000 kilómetros de cauces. uSolicitudes La CHJ ha recibido este año en la región 187 peticiones para acondicionamientos de cauces por parte de ayuntamientos, asociaciones o particulares. uPlanes de prevención Ocho de cada diez pueblos de la Comunitat con riesgo de inundación carece de planes ante esta emergencia. Sólo 25 de los 136 lo han elaborado pese a ser obligatorio.

En Dénia, los vecinos del Montgó se quejan de que los barrancos están sucios y esta «falta de limpieza» debería paliarse. El presidente de la asociación vecinal, Mario Vidal, lo achaca a la postura de la CHJ: «Tiene claro que hay que convivir con la vegetación que allí crece». Pero también se queja del «incivismo de personas que tiran restos de poda, plásticos y residuos». Los puntos más conflictivos son, según remarca, el barranco de Sant Joan y la zona de la Cova de l'Aigua. «Si no quieren quitar la vegetación porque consideran que ralentiza la velocidad del agua en caso de fuertes lluvias, al menos sí la basura».

Ondara, Dénia o Tavernes de la Valldigna, algunos de los pueblos que se quejan por el estado de los ríos Gandia retira vegetación con fondos propios, pero sus presupuestos no llegan a todos los puntos

El concejal de Medio Ambiente, Josep Crespo, también se queja: «Los barrancos están fatal y la CHJ no hace nada». Mientras, el ayuntamiento está limpiando las acequias que van a los ríos Alberca y Girona, «aseándolas para que el agua pueda correr hacia el mar y no anegue carreteras y otras zonas». Pueblos como Beniarbeig, Ondara, El Verger y els Poblets han realizado la limpieza anual del tramo del río al paso por los núcleos de sus poblaciones. Algunos, a regañadientes. «Si no fuera por la predisposición de los ayuntamientos, el cauce no estaría cuidado», remarca Basili Salort, alcalde de El Verger.

Viajamos a La Safor. En Xeraco, el concejal de Medio Ambiente hace hincapié en el estado del río Vaca: «La Confederación tiene pendiente una limpieza del cauce y los cañares, pero nunca llega». El Ayuntamiento va a optar por drenar la arena de la desembocadura del río para dejarla al nivel del mar.

En Tavernes, el ayuntamiento se ha puesto en marcha para mejorar el cauce del Vaca con fondos propios. «Es increíble que la CHJ tenga competencia y no actúe. Tenemos que pedir permiso para limpiar, pagar las tasas para poder acceder a la zona y trabajar como ellos nos manden», lamenta el edil de Agricultura, Javier Escrihuela.

Gandia también está interviniendo en algunos tramos del Serpis, pero admite no tener recursos para cuidar la zona de la desembocadura a pesar de la preocupación de vecinos.

Premura en La Ribera

Ya en la comarca de La Ribera, Alberic ha asumido también la retirada de vegetación del Júcar. En el barrio de Les Basses, en Alzira, se están realizando obras para reconducir escorrentías superficiales a través de un canal y así evitar inundaciones en esta y otras zonas.

Mientras, la CHJ admite que sus presupuestos son «limitados», aunque destaca que este año destina casi un millón de euros a estas labores contra inundaciones. Señala, entre otras, la intervención en el Salt del Aigua, en Manises, en el barranco de El Puig, o en el nuevo cauce del Turia a su paso por Valencia y Xirivella. Ante las quejas y urgencias de ayuntamientos, el organismo estatal defiende que los pueblos, autonomías o asociaciones también pueden asumir estas tareas con la autorización de la CHJ.

En lo que va de año, la Confederación ha recibido en la región 187 peticiones para acondicionamientos de cauces por parte de ayuntamientos, asociaciones o particulares. De ellas, 131 han sido peticiones expresas para intervenir por su cuenta y el resto, 56, han sido solicitudes para que la CHJ actúe con sus propios fondos.