Ayudas para bombas de achique y barreras que protejan viviendas en zonas inundadas por la dana El Ministerio de Transición Ecológica ultima el decreto para repartir 60 millones / Las obras deben durar un máximo de cuatro años

El Plan para la Recuperación frente a las Inundaciones aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica desgrana las claves del decreto que servirá para el reparto de 60 millones de euros con el fin de proteger edificios y naves industriales en zonas inundables. La normativa estuvo en octubre en exposición al público y está pendiente de la publicación definitiva.

«Para avanzar en la adaptación de los elementos situados en zonas inundables, en este Plan se establece un programa de adaptación al riesgo de inundación y mejora de la resiliencia en edificios y viviendas», se indica en el documento. Consiste en la concesión de ayudas para la ejecución de actuaciones en viviendas y edificaciones en áreas urbanas e industriales.

Los beneficiarios son los ayuntamientos declarados como áreas de riesgo potencial significativo de inundación, y el plazo de ejecución de las actuaciones será de 48 meses, ampliables.

Las actuaciones a financiar recogidas en el borrador son entre otras la adquisición de equipamientos o materiales que impidan la entrada de las aguas o faciliten su evacuación tales como barreras temporales o permanentes, válvulas antirretornos, bombas de achique en ámbitos residenciales, comerciales o en zonas industriales.

También la ejecución de obras que incluyan actuaciones de reparación y adaptación al riesgo de inundación en los edificios afectados por la dana, así como medidas encaminadas a la mitigación de riesgos, tales como la elaboración de planes municipales de adaptación al riesgo de inundación o el desarrollo de sistemas de alerta temprana municipales.

Otra de las cuestiones que aparecen pasan por la instalación de elementos que permitan adaptar y proteger las explotaciones ganaderas, así como adquisición de terrenos y edificaciones afectadas por la dana. Por último, actuaciones de adaptación de vías de comunicación y cualquier otra infraestructura o bien existente en las zonas afectadas.

En el mismo ámbito de prevención ya fuera de este decreto, se destacan medidas como la señalización de rutas de evacuación de peatones y vehículos, junto con puntos de encuentro y refugios temporales bien identificados puede contribuir a reducir el impacto de las inundaciones en las poblaciones.

Algunos países con grandes y frecuentes catástrofes de diversa naturaleza, como Japón, han desarrollado técnicas eficaces para hacer frente a ellos y mitigar los daños, apuntan los autories del plan. En el caso del país nipón, las autoridades locales proporcionan información sobre la posición de zonas seguras y refugios en caso catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones o maremotos. Para ello, los habitantes reciben anualmente los mapas de peligrosidad y de zonas seguras del distrito donde residen.