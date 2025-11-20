La caída de una catenaria deja varado un tren entre Sollana y Sueca: “Salían chispas y perdía piezas” Los viajeros tienen que ser evacuados en medio de la indignación: «Todas las semanas igual»

Juan Sanchis Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:08 | Actualizado 09:55h. Comenta Compartir

Nuevo incidente en la línea de Cercanías de Valencia. En esta ocasión le ha tocado en suerte a la C1, la que une Valencia con Gandia. Una avería ha dejado parado a un tren entre Sueca y Sollana y los pasajeros han tenido que ser evacuados entre la indignación general.

Al parecer se ha producido una avería en la catenaria, según los testigos. Han relatado que se ha caído un pantógrafo, la parte que une e tren con los cables . Uno de ellos ha señalado que el tren parecía que «iba perdiendo piezas». El malestar entre los pasajeros ha sido grande: «Todas las semanas igual».

Uno de las que viajaban en el tren ha señalado que han salido de Gandia a las 7:05 y que hasta Sueca el trayecto ha discurrido con normalidad. Los incidentes han sucedido al abandonar la estación de esta localidad cuando se han empezado a oír ruidos en la parte alta del tren. Algunos de los pasajeros han relatado que "se veían chispas".

En ese momento, después de oírse un golpe mucho más fuerte en el techo, el tren se ha detenido y han avisado desde megafonía que había un problema técnico y que en breve iban a continuar el viaje. Finalmente han pasado unos técnicos y se ha decidido evacuar el convoy. Los viajeros han subido a la unidad que circulaba media hora más tarde. El traslado se ha hecho en medio del campo. Al final, han conseguido llegar a Gandia cerca de las nueve y cuarto de la mañana.

La indignación de los pasajeros era general. Uno de ellos señalaba en la red X que "otro día mas con los trenes averiados. Parados en la nada. No podemos ni siquiera ir a pie a trabajar. Eso que hacemos los que no somos ministros y sirve para pagar impuestos".

Desde Renfe han indicado en la red social X que había un problema en la infraestructura de la C1. Advierte que se pueden producir retrasos y detenciones en el trayecto. La compañía ha informado que entre Silla y Cullera se circula sólo por una línea y que se pueden producir cancelaciones mientras no se solucione la avería.

Esta línea de cercanías es una de las más utilizadas. Todos los días la utilizan miles de viajeros. Los primeros convoyes de la mañana suelen ir repletos por aquellos que van a estudiar o trabajar en Valencia.

Fuentes de Adif han explicado que sobre las 7.20 de la mañana se ha producido un enganchón del pantógrafo que consiste en que esta pieza, que sirve para que el tren reciba energía, en lugar de tocar con el cable se ha enganchado y la vía se ha quedado sin tensión. La empresa no tiene previsión de cuándo terminarán los trabajos para restaurar el fluido y ha indicado que en estos momentos se desplazan técnicos al lugar de los hechos para subsanar el problema en el menor tiempo posible.

