Una avería eléctrica dificulta durante más de dos horas el servicio en Metrovalencia
El problema ha afectado a las líneas 1, 2 y 7 y la circulación está volviendo de manera progresiva a la normalidad tras haberse solucionado
B. González
Valencia
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:31
Un problema eléctrico en las comunicaciones ha provocando retrasos en las líneas de Metrovalencia de la zona sur de la red, entre las estaciones de València Sud y Castellón. El problema se ha producido sobre las 14.30 horas lo que ha obligado a interrumpir la circulación cerca de una hora para poder reestructurar el servicio desde Valencia Sur.
Según informan desde Metrovalencia, la avería ya ha sido solucionada, sobre las 17 horas, y la circulación irá recuperando la frecuenca con normalidad.
Las líneas afectadas han sido las 1, 2 y 7 y hasta que los técncios han resuelto el problema, las líneas 1 y 7 han estado circulando en todo el recorrido por una sola vía, lo que ha producido retrasos en los trenes.
En lo que respecta a la línea 2, los viajeros han podido viajar hasta la estación de València Sud y hacer trasbordo en la línea 7 dirección Torrent Avinguda.
Cabe recordar que, desde que se reanudó el servicio están siendo frecuentes las incidencias y averías que se están produciendo en estas líneas. La pasada semana se produjeron varias en la línea 1, así como en la línea 3.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.