Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pellizzari gana en el Alto de El Morradero y la general sigue sin cambios
Las líneas afectadas son la 1, 2 y 7, de la zona sur. FGV

Una avería eléctrica dificulta durante más de dos horas el servicio en Metrovalencia

El problema ha afectado a las líneas 1, 2 y 7 y la circulación está volviendo de manera progresiva a la normalidad tras haberse solucionado

B. González

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:31

Un problema eléctrico en las comunicaciones ha provocando retrasos en las líneas de Metrovalencia de la zona sur de la red, entre las estaciones de València Sud y Castellón. El problema se ha producido sobre las 14.30 horas lo que ha obligado a interrumpir la circulación cerca de una hora para poder reestructurar el servicio desde Valencia Sur.

Según informan desde Metrovalencia, la avería ya ha sido solucionada, sobre las 17 horas, y la circulación irá recuperando la frecuenca con normalidad.

Las líneas afectadas han sido las 1, 2 y 7 y hasta que los técncios han resuelto el problema, las líneas 1 y 7 han estado circulando en todo el recorrido por una sola vía, lo que ha producido retrasos en los trenes.

En lo que respecta a la línea 2, los viajeros han podido viajar hasta la estación de València Sud y hacer trasbordo en la línea 7 dirección Torrent Avinguda.

Cabe recordar que, desde que se reanudó el servicio están siendo frecuentes las incidencias y averías que se están produciendo en estas líneas. La pasada semana se produjeron varias en la línea 1, así como en la línea 3.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una avería eléctrica dificulta durante más de dos horas el servicio en Metrovalencia

Una avería eléctrica dificulta durante más de dos horas el servicio en Metrovalencia