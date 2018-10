Una avería causa retrasos de hasta dos horas y caos en la estación del Norte Usuarios forman cola para acceder al tren, ayer. / jesús signes Colas de pasajeros en las oficinas para reclamar justificantes y quejas por la falta de información marcan la jornada MAR GUADALAJARA/ ISABEL DOMINGO VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:48

Mal comienzo de semana para los usuarios del transporte público, que ayer sufrieron retrasos importantes tanto en las circulaciones del tren como en el metro, aunque en este último caso la incidencia fue de menor calado al prolongarse durante menos tiempo.

En el caso del tren, las complicaciones se registraron en la estación del Norte desde primera hora de la mañana cuando una avería en la electrificación sembró el caos en los servicios que operan desde esta terminal: Cercanías, Media Distancia y algunos convoyes de Larga Distancia que acceden a esta terminal aunque tienen su llegada en Joaquín Sorolla.

Casi dos horas de demora en el tiempo de viaje, retrasos medios de 45 minutos en Cercanías, protestas de los usuarios por la falta de información sobre lo sucedido y largas colas para solicitar justificante -de cara al trabajo o las clases- o reclamar la devolución de los billetes fueron las notas predominantes durante las cuatro horas de incidencia. Comenzó poco antes de las 08.00 horas y hasta las 12.30 horas no se restableció la circulación, que aún registró demoras de diez minutos y alguna anulación de servicios hasta que se recuperaron los horarios habituales.

La caída de un pantógrafo sobre las vías bloqueó las entradas y salidas de la estación durante una horaEl metro también registró una incidencia en la estación de Safranar que afectó a las líneas 1, 2 y 7

El origen de la avería hay que buscarlo en la caída de un pantógrafo (aparato por el que la locomotora recibe la energía eléctrica para enlazar con la catenaria) a la entrada de Valencia, en concreto a la altura de la estación Joaquín Sorolla, según confirmaron fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Este aparato, al caer, ocupaba dos vías por lo que quedó dañada la diagonal de entrada y se suspendió el tráfico con tracción eléctrica en la estación del Norte. Es decir, no podían acceder convoyes ni tampoco salir de la terminal, por lo que se paralizó la circulación. Una situación que se prolongó una hora, ya que sobre las 9.00 horas se habilitó una vía para reanudar el tráfico ferroviario.

«He perdido el enlace»

La avería se tradujo en importantes retrasos en todos los servicios, como los 45 minutos de media en Cercanías o los 60-70 minutos acumulados en dos Euromed y un Alvia Castellón-Gijón. En total, alrededor de una treintena de trenes se vieron afectados por el corte del tráfico y las posteriores demoras, según apuntaron desde Renfe.

Los que más sufrieron los retrasos fueron los pasajeros que viajaban a primera hora de la mañana. Así, un padre y su hija lamentaban las esperas. «Teníamos que llegar a la ciudad a las 8.15 horas y hemos tardado dos horas desde Xàtiva. Venimos a hacer una gestiones y ahora nos toca esperar de nuevo para volver», comentaban.

«Vengo de Gandia. He cogido el tren a las 7.40 horas y he llegado dos horas después; lo peor es que he perdido el enlace que tenía que coger hacia Zaragoza. Pienso poner una reclamación», explicaba una joven.

De hecho, muchos afectados se dirigieron a las oficinas de atención al cliente para poner quejas o solicitar justificantes, momento en el que han vivido otra interminable cola que salía de la estación del Norte. «Venimos de l'Alcudia, íbamos a clase y llegamos más de dos horas tarde. No nos van a dejar entrar... Tenemos que pedir un justificante», señalaron dos estudiantes.

Usuarios «desesperados»

«¡Qué le cuento yo ahora a mi jefe! Esto es alucinante. He cogido el tren a las 8.10 horas, ha pasado con 15 minutos de retraso y, después, hemos tardado en llegar a Valencia una hora», se quejaba un usuario procedente de Castellón.

Los usuarios del servicio de Cercanías confesaban estar «desesperados» con lo ocurrido al no haber recibido información sobre la incidencia. «Las pantallas estaban apagadas y no se oía la megafonía... Yo iba a una entrevista de trabajo muy importante, llego dos horas tarde y eso que he salido con tiempo, ahora llevo una hora esperando para un justificante», relataba una joven. Junto a ella, otro un grupo de estudiantes procedentes de Cullera asienten a la queja.

En el caso del metro, un problema con un desvío en la estación de Safranar y su posterior reparación provocó retrasos en las líneas 1 (Villanueva de Castellón-Bétera), 2 (Torrent-Llíria) y 7 (Torrent-Marítimo) entre las 9.00 y las 10.00 horas, según confirmaron fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).