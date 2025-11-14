El aumento de los virus respiratorios deja ya pacientes en los pasillos del Clínico a la espera de ingresar

El aumento de los virus respiratorios en la Comunitat que reflejan los datos oficiales de Sanidad se traduce ya en saturación en el hospital Clínico ... de Valencia, que está siendo el centro más afectado por estas infecciones. Este jueves el servicio de Urgencias está desbordado e incluso se han tenido que colocar siete pacientes en camas en pleno pasillo, según el sindicato Satse, donde durante horas tendrán que esperar que haya una habitación libre en planta o se descongestionen las salas de Observación, que también se encuentran llenas de enfermos que necesitan ingresar.

En la tarde de este jueves se acumulaba una treintena de personas en varias salas de preingreso del hospital a la espera de una cama para quedarse ingresados, y en Urgencias la afluencia estaba siendo grande, con más de 160 enfermos en el mismo momento, lo que tensiona mucho la actividad sanitaria del centro, según cifras de este sindicato. Al menos cinco pacientes llevan más de dos días en Observación sin poder subir a planta, en condiciones de falta de espacio y sin intimidad.

Incluso, ante esta situación de salas llenas, el personal de Urgencias ha tenido que ubicar a siete pacientes en un pasillo y abrir unos despachos de médicos para albergar allí de forma provisional a los enfermos, para lo cual han necesitado vaciar parte del mobiliario. No es la primera vez que pasa algo así en el Clínico, ya que como informó este diario, también ocurrió un panorama muy similar a principios de octubre, el día 8, con enfermos en ese pasillo hacinados en camas, a la vista de cualquier persona que pasara por allí, ya que se trata de una zona frecuentada, según los empleados del centro.

Hay que recordar que este hospital ha tenido que dejar sin servicio unas 30 camas, como informó este diario, por la reforma de la planta de Digestivo, que durará medio año y los pacientes se han derivado a otras zonas del edificio, repartidos en varias salas. Algo que está provocando a su vez un déficit de espacio en todo el hospital, que repercute con frecuencia en la saturación de Urgencias, como ha vuelto a ocurrir ahora.

Además, precisamente por la situación del Clínico, el sindicato Satse ha presentado una denuncia en el Juzgado Contencioso administrativo de Valencia por la infradotación de enfermeras en Urgencias, ya que el centro cuenta con 16 enfermeras por turno (32 en total) para atender una media diaria de 530 pacientes, por lo que según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a los ratios establecidos, deberían ser 57, por lo que faltan unas 25 profesionales más.

Según los últimos datos de Sanidad de este miércoles, las infecciones respiratorias se incrementan hasta unas cifras de 699 casos por 100.000 habitantes (por los 611 de hace siete días), un dato superior al del año pasado en estas fechas y muy distante de los 442 de la media nacional. Pero además suben los casos graves entre las personas mayores de 80 años, con una tasa de 71 pacientes, frente a los 57 de la semana pasada. En el resto de hospitales valencianos se está notando un aumento de la afluencia de pacientes por problemas respiratorios, sobre todo en Manises, pero ninguno registra el nivel de saturación del Clínico.

La vacunación que se está llevando a cabo en los centros de salud supone la mejor medida para prevenir que estas cifras se disparen en las próximas semanas, aunque el sindicato UGT critica que la conselleria no ha reforzado los recursos humanos de los ambulatorios para esta campaña de vacunas de gripe y Covid, por lo que exige medidas urgentes para incrementar la dotación de profesionales, ya que desde el pasado 3 de noviembre comenzó en toda la Comunitat la inmunización sin cita previa para todo el público general, ya que desde el 1 de octubre y hasta entonces sólo estaba dirigida a personas mayores e inmunodeprimidos.