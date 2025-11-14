Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada de Urgencias del hospital Clínico de Valencia, con la sala de espera llena. Irene Marsilla

El aumento de los virus respiratorios deja ya pacientes en los pasillos del Clínico a la espera de ingresar

La saturación en Urgencias afecta de nuevo a este hospital ante la falta de camas, aunque en el resto de centros hay presión pero no colapso

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

El aumento de los virus respiratorios en la Comunitat que reflejan los datos oficiales de Sanidad se traduce ya en saturación en el hospital Clínico ... de Valencia, que está siendo el centro más afectado por estas infecciones. Este jueves el servicio de Urgencias está desbordado e incluso se han tenido que colocar siete pacientes en camas en pleno pasillo, según el sindicato Satse, donde durante horas tendrán que esperar que haya una habitación libre en planta o se descongestionen las salas de Observación, que también se encuentran llenas de enfermos que necesitan ingresar.

