Aumentan las donaciones de sangre en la Comunitat Valenciana tras la campaña de verano Gracias a esta iniciativa, se han alcanzado alrededor de 25.000 donaciones, una cifra similar a la del año pasado, pero con un ligero incremento

Martes, 19 de agosto 2025

Las donaciones de sangre han aumentado en la Comunitat Valenciana después de la campaña de verano, en la que se han reforzado más de 200 puntos de donación en todo el territorio: 80 en Alicante, 70 en Valencia y 25 en Castellón. Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad se han alcanzado alrededor de 25.000 donaciones, una cifra similar a la del año pasado, pero con un ligero incremento, ya que las cifras de agosto aún no están contabilizadas. La directora general de atención hospitalaria, Asunción Perales Marín, ha destacado la incorporación de 1.500 nuevos donantes, lo que, según Asunción Marín, «refuerza el compromiso y la solidaridad de los valencianos».

La campaña estival ha sido especialmente relevante en una época de alta vulnerabilidad, como el verano, donde aumenta la demanda de sangre por los accidentes de tráfico y la atención a pacientes crónicos. «Estamos satisfechos y lo más importante es dar las gracias a todos los donantes por su labor altruista«, ha comentado entusiasmada la directora. Además, se ha destacado el mérito de quienes han acudido a donar en plena ola de calor del mes de agosto.

La Comunitat Valenciana se consolida así como una de las regiones pioneras en materia de donación de sangre en España al mantener un nivel de compromiso ciudadano que contribuye de manera decisiva al sistema sanitario.

El incremento de nuevos donantes supone también un respiro para los hospitales, que en estas fechas ven cómo se intensifica la actividad en los quirófanos y se multiplican las necesidades de sangre. Con estas reservas, se garantiza la cobertura de intervenciones médicas urgentes y se refuerza la seguridad de los tratamientos que dependen de transfusiones.

Desde la Conselleria recuerdan que la necesidad de sangre es constante durante todo el año y no solo en los periodos de mayor demanda, por lo que animan a la ciudadanía a mantener el hábito de donar de forma regular.