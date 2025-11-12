La Audiencia rechaza investigar a Mazón por no pedir la declaración de emergencia nacional en la dana

La Audiencia Provincial de Valencia sigue la tendencia de avalar la inmensa mayoría de las decisiones adoptadas por la jueza que instruye la causa ... de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. La Sección Segunda ha desestimado un recurso de apelación promovido por una acusación particular que solicitaba elevar el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) con el fin de poder investigar la actuación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al no haber solicitado al Gobierno central la declaración de emergencia nacional el pasado 29 de octubre.

Los seis magistrados que integran el tribunal han confirmado la decisión que adoptó la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja de no elevar la causa al TSJCV el pasado mes de mayo. De hecho, en junio, la propia Ruiz Tobarra la refrendó en la resolución de un recurso de reforma.

La instructora denegó entonces tanto la remisión de una exposición razonada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra Mazón, dada su condición de aforado, así como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. Cabe recordar que la jueza ha invitado al jefe del Consell a que declare en la instrucción de manera voluntaria en numerosas ocasiones, pero este ha declinado estos ofrecimientos.

La Audiencia dictamina que la decisión de Ruiz Tobarra es «razonable» y resuelve por tanto la petición relativa al president de la Generalitat ha de ser «directamente desestimada».

Según expone la Audiencia en el auto de apelación, la acusación que solicitaba elevar el procedimiento al Alto Tribunal valenciano no argumenta «adecuadamente» que se cumplan «los requisitos señalados por el auto del TSJCV», que rechazó en diciembre del año pasado abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por se gestión política durante el día de la dana.

Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye «una justificación adecuada de la concurrencia de los presupuestos del art 11 LOPJ» (Ley Orgánica del Poder Judicial).

En este mismo auto, la Sección Segunda vuelve a rechazar la petición de que Bernabé sea investigada, ya que la apelación no contiene «nuevas alegaciones» que justifiquen la adopción de una decisión distinta de lo ya resuelto sobre el mismo asunto por el mismo tribunal en resoluciones anteriores.

Además, el tribunal ha emitido un segundo auto, notificado también este miércoles, en el que desestima el recurso de apelación de otra acusación particular, que en este caso reclamaba que la jueza de Catarroja citara a varios testigos en la instrucción de la causa, entre ellos al que fuera secretario de Estado de Seguridad y al secretario de Estrado de Transportes y Movilidad Sostenible.