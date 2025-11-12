Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la comisión de investigación de la dana en Les Corts. IVÁN ARLANDIS

La Audiencia rechaza investigar a Mazón por no pedir la declaración de emergencia nacional en la dana

El tribunal desestima el recurso de una acusación y avala la decisión de la instructora de no elevar la causa al TSJCV, que sí puede llamar a declarar al president de la Generalitat pese a estar aforado

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

La Audiencia Provincial de Valencia sigue la tendencia de avalar la inmensa mayoría de las decisiones adoptadas por la jueza que instruye la causa ... de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. La Sección Segunda ha desestimado un recurso de apelación promovido por una acusación particular que solicitaba elevar el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) con el fin de poder investigar la actuación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al no haber solicitado al Gobierno central la declaración de emergencia nacional el pasado 29 de octubre.

