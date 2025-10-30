Atascos kilométricos en la A-7 y la V-31 este jueves: consulta el estado del tráfico La DGT ha notificado más de 55 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia

Redacción Jueves, 30 de octubre 2025, 08:27 Comenta Compartir

Las entradas y salidas a Valencia se encuentran totalmente colapsadas este jueves, 30 de octubre. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 55 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas es la A-7, donde se registran ocho kilómetros de colas entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona; cinco kilómetros entre Museros y El Baro sentido Alicante y tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Al mismo tiempo, en la CV-35 se han notificado tres incidencias: tres kilómetros entre la Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz; siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia y 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

Por su parte, la CV-36 presenta cuatro kilómetros de embotellamientos entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia mientras que en la V-31 se registran once kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y otros tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicante.

Tampoco se libran de las retenciones la V-30 y la A-3, con cuatro y tres kilómetros de retenciones respectivamente. Por último, la CV-33 presenta dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia.