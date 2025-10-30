Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sigue la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo'
Atascos en la V-31 este jueves, 30 de octubre. DGT

Atascos kilométricos en la A-7 y la V-31 este jueves: consulta el estado del tráfico

La DGT ha notificado más de 55 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia

Redacción

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Las entradas y salidas a Valencia se encuentran totalmente colapsadas este jueves, 30 de octubre. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 55 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas es la A-7, donde se registran ocho kilómetros de colas entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona; cinco kilómetros entre Museros y El Baro sentido Alicante y tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Al mismo tiempo, en la CV-35 se han notificado tres incidencias: tres kilómetros entre la Lloma Llarga y Cruz de Gracia sentido Ademuz; siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia y 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

Por su parte, la CV-36 presenta cuatro kilómetros de embotellamientos entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia mientras que en la V-31 se registran once kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y otros tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicante.

Tampoco se libran de las retenciones la V-30 y la A-3, con cuatro y tres kilómetros de retenciones respectivamente. Por último, la CV-33 presenta dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  4. 4

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  5. 5 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  9. 9 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  10. 10

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Atascos kilométricos en la A-7 y la V-31 este jueves: consulta el estado del tráfico

Atascos kilométricos en la A-7 y la V-31 este jueves: consulta el estado del tráfico