La Asociación Alanna, en contra de la custodia compartida

valencia. La Asociación Alanna contra la violencia de género propone eliminar la custodia compartida de los hijos tras un divorcio. Virginia Sanchis, miembro de Alanna, considera «injusto» que un juez tome esta decisión. Así lo explicó ayer en Valencia en una rueda de prensa junto a otros grupos feministas, con la intención de que los partidos políticos incluyan esta petición en sus programas de cara a las próximas elecciones.

Esta asociación ha ayudado a más de 6.000 mujeres desde el año 2002 y su portavoz, Sanchis, explica que «tras casos de violencia de género, sigue siendo un motivo de control sobre la mujer y sus hijos, que quedan desprotegidos». Pero hace extensivo el problema también a los divorcios en los que no haya violencia. En esos casos, Sanchis propone «que no se llegue a legislar, la custodia tiene que ser una decisión consensuada por los padres, no por un juzgado. Con un régimen de visitas flexibles, que recaigan en la persona idónea para el cuidado de los menores, que el juzgado haga un estudio y tenga en cuenta la opinión de los menores».