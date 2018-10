Una asamblea vicentina debatirá el cambio de día de la fiesta del santo Procesión en honor a San Vicente Mártir el pasado 22 de enero. / jesús signes Las asociaciones relacionadas con San Vicente Mártir se muestran sorprendidas por la predisposición del Arzobispado MAR GUADALAJARA VALENCIA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:46

Sorpresa y hasta un ápice de indignación. Así se mostraron ayer las principales asociaciones vicentinas después de que el jueves el Arzobispado de Valencia abriera las puertas a debatir con el Ayuntamiento el cambio de día de celebración de San Vicente Mártir del 22 de enero al domingo que la Iglesia valenciana considere conveniente. Tanto es así que ya estudian una asamblea conjunta de todas las entidades vicentinas para debatir el cambio de día. El cambio de postura del Arzobispado les sorprendió al término de la reunión que el pasado jueves mantuvieron en el Palacio Arzobispal el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares; el obispo auxiliar Arturo Ros y el edil de Cultura Festiva del Consistorio, Pere Fuset.

Y es que las asociaciones no están conformes con la negociación porque creen que la fiesta puede desaparecer. Así lo confirmó ayer Paqui Llosa, presidenta de la asociación València Cultura-Via Augusta y camino de San Vicente Mártir, que insistió en que desde su entidad se mantienen en la línea de considerar «que si se traslada a un domingo se va a despersonalizar más aún la fiesta». El día de San Vicente Mártir es una festividad «muy característica» para Valencia por tratarse de su patrón, según Llosa, que insistió en que cree que si se celebra «un domingo cualquiera dejará de ser central». Con el respaldo de 35 asociaciones que les apoyan estudian reunirse para tomar una decisión al respecto.

Además, los vicentinos critican que el Arzobispado no se haya puesto en contacto con ellos pero si haya podido reunirse con el Ayuntamiento. Rosa Araixa, presidenta del Foro Cultural Valenciano La Roqueta, aseguró ayer estar «decepcionada» con la Iglesia valenciana. «El Arzobispo ha elevado el criterio del señor Ribó sobre el nuestro o el de otras asociaciones católicas», explicó, al tiempo que confesó su sorpresa después de «todo el esfuerzo» que asociaciones como lo suya han hecho para buscar los restos del santo. Araixa asegura que el arzobispo «se debe a la Iglesia y debería valer más la memoria del santo que favorecer a otras festividades», como las Fallas, ya que ese festivo podría trasladarse al mes de marzo.

Esa idea subyace también en la opinión de Ricardo Selfa, vicepresidente de la asociación Via Vicentius Valentiae, que cree que el Consistorio «busca darle más empaque a otra fiesta que, al parecer, les gusta más porque tal vez tiene menos connotaciones religiosas». Desde su asociación presentaron un recurso de oposición, pero creen que no servirá para evitar el acuerdo. «Nos hemos reunido con otras asociaciones y creo que todo sentimos el mismo malestar, si ese día se conmemora el martirio del santo, dejará de tener sentido si se celebra otro día», explicó.

Y es que la decisión del Arzobispado de plantearse el cambio de día sorprendió a casi todos el pasado jueves, cuando al término de la reunión entre las máximas autoridades eclesiásticas y municipales de la ciudad el obispo Ros dijo que están dispuestos a buscar «qué es más conveniente para Valencia». El prelado también señaló que buscan «ensalzar la figura del santo y que la convocatoria sea lo más amplia posible». El pasado junio, el concejal Fuset ya planteó la opción de cambiar San Vicente Mártir de fecha, pero insistió en que la modificación «no se acometerá si no hay acuerdo»: «Si se produce en un año o en quince años se hará y si no, no». Añadió el edil que no tenía voluntad «de mover fecha sin consenso»: «Hay quien piensa que si se cambia sería positivo, pero es una cuestión que se debatirá».