Anís, el último fiscal, con cuatro patas y sin toga

La Fiscalía de Valencia cuenta con un nuevo refuerzo. Se trata de Anís, un compañero de cuatro patas, capacidad de trabajo y buen talante. La ... toga es lo de menos, aunque su pelaje, un vigoroso negro, no desentona en el obligado atuendo que se luce en estrados. Un viernes como otro cualquiera, la Ciudad de la Justicia reúne a menos fieles a primera hora de la mañana, en el ámbito judicial, 9.30 horas. Forma parte de la cotidianeidad. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, si no es necesario, qué mejor que dedicarlo a sacar papel.

La menor actividad no resta ni un ápice de toda la atención que concentra el fiscal Melero cuando recorre los aproximadamente 300 metros de distancia del hall principal. El fiscal y Anís tienen juicio en Penal 19, un asunto de violencia de género que, finalmente, se suspende.

Anís apenas cuenta con dos años –sería un adolescente en el cómputo humano– pero se ha convertido en un aliado indispensable para Melero. Un joven que, sin duda, marcó un hito. La primera persona ciega que logra ser fiscal. A la hazaña de conseguir una oposición como esta –difícil para cualquiera en plenitud de facultades– se le suma la carencia visual del fiscal. Toda una gesta.

No son pocos quienes siguen con la mirada las destrezas de Anis. Una de ellas es Alicia, la funcionaria que trabaja codo con codo con el fiscal. «Mis ojos en la Ciudad de la Justicia», le agradece. Melero solicitó un perro guía nada más llegar a la Fiscalía de Valencia, era octubre de 2020. «Este mayo me llamaron para entrar al curso de la Fundación Once y me gradué el día 19». Este proceso, aclara, consiste en que la unidad que forman fiscal y animal «es apta para salir a la calle».

El can, un labrador retriever, ha sido instruido por la experta Pilar Legidos. «Aprovecho para agradecerle todo lo bien que me ha tratado». Melero no duda en felicitar a Anís tras acatar cada una de las órdenes. «Es un guía magnífico», certifica. «La ruta es responsabilidad mía, pero él me evita obstáculos, busca los cruces... Se pararía incluso si yo en algún momento quisiese avanzar mientras hay coches pasando». Es lo que se conoce como «desobediencia inteligente».

La llegada de Anís ha tenido una consecuencia directa: «Me ayuda a que mi vida sea mucho más feliz». El perro estuvo primero con una familia: Fernando y Teresa y sus hijos. «Ellos le enseñaron a comportarse en sociedad a no comer comida de la mesa, a no a no tener miedo, a encontrarse en todo tipo de entornos, como puede ser un metro o un autobús, unas escaleras mecánicas...». Fue su periodo de socialización, una etapa necesaria. El fiscal incluso piensa ya en desplazarse de manera autónoma a Valencia desde su residencia en Cullera. «Pero la Estación del Norte está muy complicada porque está llena de obras y es muy inaccesible».

La aceptación de Anís ha resultado «increíble». Toda la Fiscalía ha recibido al can con enorme alegría. «Todos nos respetan muchísimo cuando Anís está trabajando, cuando yo lo tengo agarrado a su asa y su correa, pero cuando estamos en el despacho o tomando algo, pues mucha gente la acaricia». Esto también resulta positivo porque, al final, «la vida del perro guía no es solamente guiar, sino también momentos de ocio y esparcimiento».

El acceso de los perros a lugares públicos y privados está regulado por Ley. Los usuarios, las personas con discapacidad, tienen el derecho a acceder con sus canes a cualquier emplazamiento. Melero llegó a principios de 2021 a la Fiscalía de Valencia donde completó las prácticas. Desde entonces está destinado en la sección de Violencia de Género.

Melero también dispone de otros aparatos tecnológicos para facilitar su día a día. La ONCE se encarga de proporcionar este soporte. Por ejemplo, Melero trabaja con un aparato que permite transformar cualquier documento de texto –no sirven textos manuscritos– en braille. «Es como una tabla de conversión, de cualquier tipo de letra», explicó en su momento. Eso sí, necesita que los expedientes estén digitalizados.