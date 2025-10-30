Los animales del Bioparc también disfrutan de Halloween

M. G. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 09:40 Comenta Compartir

El equipo de cuidado animal de Bioparc Valencia ha preparado un Halloween muy especial dentro de la estrategia de enriquecimiento ambiental para favorecer el bienestar de las distintas especies. La manada de elefantes con las crías Malik y Makena, las familias de facóqueros, mangostas rayadas o gorilas, así como los emblemáticos leones e hipopótamos han dejado sorprendentes imágenes mientras degustaban sus alimentos preferidos escondidos entre lápidas, fantasmas, calabazas y telas de araña. Además, en noviembre vuelven los BIOdías de Bioparc con todas las entradas a precio infantil al comprarlas en la web al menos el día anterior a la visita. Una oportunidad para disfrutar al mejor precio del parque de conservación de animales y vivir la naturaleza salvaje.

Y es que las numerosas personas que visitan estos días Bioparc han podido contemplar una inusual imagen de los animales de este parque de naturaleza cuando la fiel recreación de hábitats naturales como la sabana o las selvas aparecían decoradas con elementos típicos de Halloween. Calabazas, lápidas elaboradas con cajas recicladas y telas de araña se han utilizado para formar una temática «terroríficamente natural» especialmente preparada por el equipo de bienestar animal como parte de las acciones de enriquecimiento ambiental. Toda una sorpresa para impulsar los instintos de búsqueda, despertando los sentidos de las diferentes especies.

Al explorar sus recintos los animales han encontrado una propuesta adaptada a su dieta y comportamiento. Los fieros leones disponían de calabazas rellenas de carne fresca y vísceras hechas con gelatinas sangrientas para avivar su rol depredador y ofrecer un valioso estímulo olfativo. Para las crías como Makena y Malik todo es un juego y, bajo la atenta mirada de sus madres y el resto de la manada de elefantes, han destrozado todo lo que hallaban a su paso.

En el caso de los gorilas llama la atención cómo rebuscan con sus hábiles manos entre los elementos decorativos hasta localizar su comida favorita. También mangostas rayadas, lémures, hipopótamos, rinocerontes o facóqueros, entre otros, han participado en estas jornadas especiales, mostrando conductas tan variadas como curiosas. Estos enriquecimientos ambientales son una de las herramientas más importantes en el cuidado de los animales ya que fomentan los comportamientos innatos y estimulan los sentidos, promoviendo su equilibrio físico y emocional. Igualmente, las aves y mamíferos de la exhibición educativa «El ciclo de la vida» que tiene lugar en el anfiteatro han tenido estas actividades beneficiosas.

Por otra parte, durante todo el mes de noviembre, Bioparc invita a disfrutar del otoño con la promoción especial BIOdías, que ofrece todas las entradas a precio infantil para quienes las adquieran online y mínimo el día anterior a la visita. Una iniciativa que busca acercar la experiencia Bioparc y favorecer un ocio responsable que combina emoción, aprendizaje y compromiso con la protección de la biodiversidad. Bioparc Valencia reafirma su papel como plataforma de concienciación medioambiental, acercando la belleza de la vida salvaje a la sociedad y motivando una actitud activa frente a la conservación del planeta. Cada visita se convierte así en una vivencia transformadora de «ocio con causa», donde el asombro y la diversión se unen al conocimiento y al respeto por los animales y sus hábitats.

