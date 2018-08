La ampliación de la desalinizadora de Torrevieja se retrasa una vez más Vista aérea de la planta de Torrevieja. / lp La construcción de la línea eléctrica que permitirá duplicar la producción de la planta todavía no está finalizada J. S. VALENCIA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:34

En 2006 comenzaban las obras de la desalinizadora de Torrevieja, una infraestructura que fue considerada como el buque insignia del Programa Agua impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Doce años después, y tras una inversión cercana a los 300 millones, la planta sigue sin funcionar a pleno rendimiento. En estos momentos únicamente puede generar 40 hectómetros cúbicos de agua desalada frente a los 80 para la que fue diseñada.

Los retrasos han caracterizado todo el proceso de construcción. Se empezó más tarde de lo previsto y las obras se demoraron varios años. Ahora acumula una nueva dilación. La instalación del tendido eléctrico necesario para que la planta pueda producir los 80 hectómetros cúbicos anuales todavía no ha terminado. En un primer momento estos trabajos tenían que haber concluido en abril. No fue así y el Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica) fijó un nuevo plazo: verano de 2018. También se ha incumplido.

Fuentes del departamento que ahora dirige Teresa Ribera indican que está previsto que las obras terminen hacia finales del verano. De la ampliación de la capacidad de generación a los 120 hectómetros cúbicos anuales, que se encontraba entre los planes de los anteriores gestores del ministerio, nada se sabe.

La planta no puede enviar el agua a los regantes al no existir aún una red de distribución El Ministerio quiere aumentar la producción para reservar el trasvase a situaciones extraordinarias

Desde que tomó posesión del cargo, la ministra Teresa Ribera se ha mostrado partidaria de poner a pleno rendimiento las plantas desalinizadoras como una de las soluciones que permitan paliar el déficit hídrico de la Comunitat Valenciana y otras regiones del sureste español. De hecho, ha argumentado la necesidad de cambiar la filosofía que regula el trasvase Tajo-Segura para que esta infraestructura se destine únicamente a atender situaciones extraordinarias.

Problemas en la distribución

Esta política que quiere impulsar el Ministerio de Transición Ecológica choca con el hecho de que la desalinizadora de Torrevieja en estos momentos no puede enviar el agua a los lugares donde es necesaria. Aunque la planta produjera el doble, el resultado sería el mismo, ya que la mayor parte de los regantes no pueden acceder a estos recursos. Y es que no están construidas las redes de distribución.

El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), José Antonio Andújar, está intentando transmitir al Ministerio esta situación. «Hay que poner los pies en el suelo. Por mucho que la planta pueda producir 80 hectómetros cúbicos el agua no nos puede llegar», consideró. Andújar señaló que la pretensión de la ministra de impulsar la desalación tendrá que ir acompañada de la puesta en marcha de las obras para poder hacer llegar el agua a los lugares donde es necesaria.

Pero estos planes no parecen que existan. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalaron que «es necesario planificar y definir los trabajos que deben realizarse antes de plantearse nuevas inversiones, algo en lo que están trabajando el organismo de cuenca y la sociedad estatal Acuamed, entidad que gestiona la planta».

Andújar añadió que en estos momentos la desalinizadora ni siquiera cuenta con las instalaciones necesarias para almacenar el agua que está produciendo «y mucho menos para hacerla llegar a los regantes que la necesitan».