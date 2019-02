Alumnos y profesores limpian los institutos ante la huelga Una pizarra pendiente de limpiar. No hay servicios mínimos para las aulas. / lp Las empleadas critican las medidas de algunos centros para reducir los efectos del paro y califican los servicios mínimos de «abusivos» JOAQUÍN BATISTA Jueves, 21 febrero 2019, 23:57

La huelga indefinida de limpieza en 85 institutos motivada por los impagos de la empresa a las trabajadoras enfila su quinto día y los efectos ya se dejan notar en las instalaciones pese a que tanto profesores como alumnos han llegado a asumir, en algunos casos, parte de las labores que corresponden a las profesionales, sobre todo en cuanto a la retirada de basuras y recogida de papeles en las aulas.

Representantes del comité de huelga y de los sindicatos UGT PV y CC. OO. PV se reunieron ayer con el jefe de gabinete de Ximo Puig, Arcadi España, y con el subsecretario de la Conselleria de Educación, José Villar, para trasladarles su inquietud por la falta de soluciones y por la intervención de personas ajenas al servicio, lo que a su juicio contribuye a restar peso a su medida de presión. «Estamos siendo exquisitos en cuanto al cumplimiento de los servicios mínimos, que consideramos abusivos, pero tenemos información de que hay centros que están diciendo a los estudiantes o a los docentes que retiren papeles de las aulas, que los almacenen en bolsas o incluso se les ha provisto de cepillos», explicaba ayer Pedro Medina, responsable de la federación de Construcción y Servicios de CC. OO. que tiene previsto presentar hoy una queja ante la conselleria y la Inspección de Trabajo por este motivo. «No deberían de intervenir, la solución a la situación debe ser otra, el cobro», explicaba ayer. También destacó que hay muchos directores que han dado su apoyo al colectivo.

La queja ha sido una constante en los últimos días entre las trabajadoras. «Algunos centros están indicándoles a los alumnos que recojan papeles y ensucien menos, e incluso que cojan escobas para barrer. Es incomprensible que las trabajadoras sean respetuosas con el cumplimiento de los servicios mínimos y que los propios centros estén vulnerando el derecho de estas», se podía leer en un mensaje en cadena que corrió por los 'whatsapps'.

Incluso ayer se entregó al propio España un documento escrito que recogía algunas quejas en este sentido, incluyendo la opción que ha llegado a barajar un centro para, según fuentes de UGT, pedir presupuestos a tres empresas para que cubran el servicio mientras se prolonguen los paros. Una trabajadora de la provincia de Valencia, por su parte, explicaba ayer que en su centro, pese al seguimiento masivo de la huelga, se han encontrado las aulas libres de restos cuando no entran dentro de los servicios mínimos, así como las zonas comunes adecentadas pese a que sólo se debe actuar en estos espacios en días alternos.

En cuanto a la reunión con España y Villar, desde los sindicatos explicaron que la administración se ha comprometido «a hacer todo lo legalmente posible» para que cobren las nóminas pendientes (en casi todos los casos la de enero y en algunos incluso de meses previos)». Además, se ha fijado un nuevo encuentro para el martes, cuando se espera que la administración les informe de qué nuevas medidas va a adoptar si persiste el retraso. Una de las ideas que trasladan los representantes sindicales es que los pagos de la administración vayan directamente a las nóminas de las trabajadoras, pues el Consell está al día en el abono de sus obligaciones económicas con la empresa, Limpiezas Raspeig.

Esta alegó que los problemas con la financiera con la que trabajaba provocó retrasos en los pagos, por lo que cambió de entidad, y aunque se han podido cubrir nóminas de diciembre y extras de Navidad (no en todos los casos), sigue pendiente la mensualidad de enero. La conselleria le ha abierto un expediente, que puede provocar que ya no pueda optar a licitaciones de la Generalitat, y ha decidido que no prorrogará los contratos que terminan este verano. Cabe recordar que la empresa se quedó con cinco lotes (los 85 institutos) a través del concurso público que sacó la conselleria en 2016. Las trabajadoras de otras sedes administrativas y centros asistenciales también están en huelga.