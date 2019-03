Alumnos del CEU logran un premio internacional EP Jueves, 14 marzo 2019, 00:49

valencia. El proyecto científico internacional Small World Initiative, en el que participan más de 200 universidades de una docena de países, ha concedido sus premios anuales a las mejores acciones divulgativas en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos. Los ganadores del 3rd Annual 'Do Something About Antibiotics' Challenge han sido los vídeos elaborados por la University of California-Irvine, el Ethel Walker School de Simbury, en Connecticut, y el equipo SWI@CEU, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU UCH). En el vídeo aparece un decálogo de recomendaciones para el buen uso de estos medicamentos.