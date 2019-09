Alumnos enfermos siguen sin haber comenzado las clases

Los alumnos que atendía la fundación Auxilia en Valencia todavía no han comenzado sus clases once días después de iniciado del curso. Se trata de niños con alguna enfermedad o problema de conducta que deben recibir atención domiciliaria, es decir, en sus casas mediante docentes itinerantes. La denuncia partió del centro que los acompañaba en su formación, que a principios de verano perdió el concierto de las dos unidades que tenía. Desde el equipo docente se reclamó a través de un comunicado que se les diera la atención que precisan. En total son seis los alumnos que al menos hasta ayer no habían recibido su clases, cifra en la que coinciden tanto desde el departamento autonómico como desde el equipo directivo. Desde Educación explicaron que cuatro de las peticiones se han activado «una vez se han recibido los informes médicos», y al ser altas nuevas «se han creado las vacantes de profesorado», puestos que se incluyeron en la adjudicación celebrada ayer, por lo que hoy «podrían estar recibiendo su atención». En cuanto a las otras dos, la conselleria está pendiente de recibir los informes médicos pertinentes.