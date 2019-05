Alumnos de cuatro colegios, con Save the Children EP Viernes, 17 mayo 2019, 00:57

valencia. Más de 300 menores de cuatro colegios valencianos han participado en la campaña internacional de Save the Children 'No a la guerra contra la infancia', desarrollada en cinco ciudades de España y 45 países del mundo. El objetivo de esta iniciativa no es otro que reclamar que se detengan los conflictos armados y que estos no afecten a la infancia para que «no condicione su presente y no arruine su futuro».