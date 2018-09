Algemesí impulsa una campaña contra la violencia sexista en la Semana Taurina REDACCIÓN ALZIRA. Domingo, 23 septiembre 2018, 00:32

El Ayuntamiento de Algemesí ha lanzado dos campañas de concienciación ciudadana al inicio de las fiestas de la Semana Taurina.

En la primera de ellas, la Concejalía de Igualdad se lanza de nuevo una campaña de prevención de la violencia sexista en espacios festivos y de ocio nocturno. Bajo el lema 'Tolerancia Cero ante las agresiones sexuales' se pretende concienciar a los ciudadanos que son posibles unas fiestas libres de violencia de todo tipo y sobre todo, unas fiestas libres de agresiones sexistas.

La campaña se basa en el respeto hacia los demás y en la implicación de toda la ciudadanía. Así, se han lanzado varios eslóganes que estarán visibles durante toda la semana y que ayudan tanto a las víctimas como a los testigos de las agresiones. Se pueden leer frases como 'En la fiesta todo no vale', 'El alcohol y la fiesta no son la excusa', 'Ante una agresión no calles', 'Si digo No, es No' e 'Implícate. No seas cómplice', entre otros.

La segunda campaña impulsada por el Ayuntamiento hace referencia al civismo y buen comportamiento ciudadano. Consiste en dos carteles que hacen referencia a mantener la limpieza de las calles, hacer buen uso de los contenedores de reciclaje.

Además, desde el consistorio se ha aplicado sobre las paredes de diversas calles del centro de la ciudad un producto que impermeabiliza y repele el orín y se ha reforzado el número de contenedores.