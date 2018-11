Alfonso Aguiló, presidente de Cece: «Nos preocupa que se quiera favorecer a la pública cerrando aulas concertadas» Alfonso Aguiló, durante una visita a Valencia en abril. / irene marsilla El máximo responsable de la patronal nacional critica las «políticas de hostigamiento» y apuesta por evaluar el trabajo del docente en el aula como vía de mejora J. BATISTA VALENCIA. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:27

El hotel Meliá Valencia acoge desde hoy y hasta el sábado el 46 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), el principal encuentro de la educación privada y concertada a nivel estatal.

La cita vuelve a la capital del Turia tras la edición del 2000, y ejerce de anfitriona la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), una de las organizaciones con más peso dentro de Cece. Se prevé la presencia de unos 400 asistentes venidos de todo el país, que dispondrán de ponencias y talleres sobre los retos de la dirección, las altas capacidades, la educación emocional, la mejora de la FP o la comunicación digital, así como una mesa redonda con expertos políticos de cuatro partidos que abordarán algunos de los frentes que se abren de la mano de la nueva reforma educativa. Sobre varios de estos temas se pronuncia Alfonso Aguiló, presidente de la confederación desde 2015.

-El lema del congreso es 'Necesarios, plurales, complementarios'. Parece toda una declaración de intenciones en una época de cuestionamiento continuo de la enseñanza de iniciativa social.

-Hemos querido referirnos al anclaje constitucional del que emana la enseñanza concertada, en el sentido de que la educación básica debe ser obligatoria y gratuita y debe existir libertad de enseñanza. Para ello ha de haber oferta plural, y para que esta sea gratuita tiene que estar financiada con fondos públicos. De lo contrario sólo llega a quien la pueda pagar. El sistema se deriva de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (Lode), vigente desde hace 33 años y cuyos resultados han sido muy buenos y con un alto grado de consenso. La ley dice que cualquier familia tiene derecho a optar a una plaza financiada con fondos públicos, algo coherente con el artículo 27 de la Constitución y con la Declaración de Derechos Humanos.

-¿Cómo sintetizaría el modelo educativo que defiende Cece?

-Queremos que exista equidad, con muchos operadores que ofrezcan el servicio educativo y también financiados vía conciertos para que cualquier familia pueda elegir lo que prefiera para sus hijos. Así cada una valora una cosa, bien sean los idiomas, las humanidades o el estatus, y al final siempre a través de un sistema regulado para determinar la admisión. Insisto, el sistema de conciertos ha sido muy positivo. El único punto que se debe discutir es que su financiación es insuficiente.

-Sin embargo, son muchas las voces políticas y también sociales que lo cuestionan, relegándolo a un papel secundario, subsidiario.

-Creo que existe falta de conocimiento sobre la realidad de la concertada, y también motivaciones ideológicas. La realidad es que después de tres décadas los porcentajes de presencia de cada red están estabilizados y la enseñanza concertada cuenta con una demanda razonable. A los que cuestionan el modelo les diría que en toda Europa hay financiación de la enseñanza privada, salvo en Italia. Deberían mirar cómo resuelven el tema los países occidentales más avanzados: la práctica totalidad financia a operadores plurales. Y son países de culturas y signos políticos muy diversos.

-Una de las ponencias se refiere a la atención de las altas capacidades. ¿Falla el sistema a la hora de afrontar este tipo de diversidad?

-Los alumnos con altas capacidades pueden tener problemas educativos importantes. Además, estamos muy necesitados de fomentar la excelencia académica. Las evaluaciones internacionales dicen que tenemos exceso de fracaso escolar y que nos falta porcentaje de alumnos en situación de excelencia. Es un indicador de que debemos prestar más atención a este colectivo. La sociedad necesita de buenas cabezas.

-El Gobierno quiere eliminar el criterio de la demanda social en la planificación educativa en la anunciada reforma legislativa. ¿Cómo puede afectar a la concertada?

-Nos parece una cuestión sumamente importante, y más en esta tierra, en la Comunitat Valenciana. Nos preocupa que alguien pueda pensar que la forma de favorecer a la enseñanza pública pasa por cerrar aulas concertadas llenas de alumnos. Todos queremos que la pública mejore, y también la concertada y la privada, pero para eso hacen falta buenos diagnósticos de mejora propia, no quitar a los demás operadores del tablero. Esas políticas de hostigamiento a la concertada, aparte de ser poco elegantes y honestas, suponen un mal diagnóstico del problema. Y lleva a mala soluciones.

-¿Le gusta la propuesta de implantar evaluaciones voluntarias del trabajo de los docentes en el aula?

-Creo que todo el mundo debe rendir cuentas de su trabajo. Y más siendo destinatario y dependiente del dinero público y con personas (en este caso alumnos) puestas a tu cargo. Me parece significativo que pueda haber gente que no quiera rendir cuentas sobre lo que está haciendo.

-¿Qué es el Observatorio por la Igualdad que impulsa Cece?

-Somos partidarios de la igualdad entre redes de enseñanza, y queremos detectar situaciones de trato discriminatorio que no sean de recibo, como que un alumno no tenga beca de comedor por acudir a la concertada (sé que no es así en la Comunitat) o de transporte. Este tipo de cuestiones provocan desequilibrios, por ejemplo una menor proporción de alumnado en situaciones de desventaja en la concertada, y luego se nos echa en cara, cuando debería ser la revés: poder contar con los mismos medios. Sucede lo mismo con la idea de que no estamos presentes en el entorno rural. No es cierto, pero además, si no se dispone de becas de transporte se dificulta la atención en estas zonas.

-Si estuviera en su mano, ¿qué medida introduciría para mejorar la enseñanza en España?

-Que para la profesión docente se seleccione a los mejores, y un sistema de evaluación de su desempeño que permita e incentive que se esfuercen durante toda su carrera profesional. La educación de las siguientes generaciones es una de las principales tareas de la sociedad. Hay que atraer al mejor talento para la educación de nuestros hijos.