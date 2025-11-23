Las alertas de los vecinos fueron siempre por delante de Emergencias y CHJ el 29-O

Entre las 5:03:27 horas y las 23:44:42 horas del 29 de octubre de 2024 hubo un total de 82 primeras llamadas ... de municipios al teléfono de Emergencias 112 donde se alertaba de una situación anómala por la lluvia. La primera de las llamadas registradas se realizó desde Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia, donde tres minutos después de las cinco de la mañana alguien alertó de que empezaba a entrar agua en su inmueble. La última, ya cerca de la medianoche, se produjo desde Tuéjar, en la ribera del Turia, donde una mujer de 60 años llamó al 112 porque le estaba entrando agua por el techo de su vivienda.

Las primeras llamadas sirven para radiografiar el relato de una dana que dejó 229 muertos y asoló una gran parte de la provincia de Valencia. Al mismo tiempo, el dossier aportado por la Generalitat a la jueza relata que la respuesta de la emergencia por parte de todas las administraciones en la mayoría de los casos siempre fue por detrás de la alerta ciudadana.

05:03:27-07:42:38 horas Inundaciones en casas y la provincia de Valencia amanece con una alerta amarilla insuficiente

05:03:27-07:42:38 horas Inundaciones en casas y la provincia de Valencia amanece con una alerta amarilla insuficiente

Problemas en viviendas Problemas en carreteras Desbordamientos/desprendimientos Atrapados en coches/casas Rescate Rayo Medidas de las administraciones Cofrentes 05:03 Agua en un inmueble Xàtiva 05:11 Policía Local informa carretera cortada por acumulación de agua de lluvia Primer correo desde el SAIH de la CHJ por lluvia acumulada en Antella 05:36 L'Énova 06:03 Le entra agua en la vivienda en cascada Senyera 06:09 Se le inunda el garaje por la lluvia Alberic 06:14 Bolsas de agua en el carril rápido de la autovía Palma de Gandia 06:27 Embolsamiento de agua en carril derecho Manuel 06:27 Casa inundándose, calle inundada y no desemboza Castelló 06:27 Ha entrado agua en una casa Tous 06:33 Calle inundada, entra agua en casas Requena 06:39 Carretera inundada, tráfico parado, no pueden pasar vehículos 06:50 Boletín por fenómenos adversos de Aemet. Otorga nivel amarillo en toda la Comunitat excepto en el interior norte y sur, y litoral de la provincia de Valencia por lluvias y tormentas. Todo en función de informe de Aemet de las 06:36 horas. Rafelguaraf 06:55 Coche atrapado por el agua L'Alcúdia 07:04 Se le inunda la vivienda, tiene un palmo de agua Utiel 07:15 Vía peligrosa por lluvia, van a cortar calles principales Massalavés 07:15 Acumulación de agua en la vía Alzira 07:20 Una persona iba en un coche y el agua ha arrastrado el vehículo Gavarda 07:28 Desbordamiento de un barranco Valencia 07:29 Cae mucha agua de arriba, cae mucha agua por el techo La Pobla Llarga 07:42 Se le inunda la casa, planta baja, le llega por las pantorrillas

El día amaneció complicado en el interior sur de la provincia de Valencia. Poco después de las cinco de la mañana la Policía Local de Xàtiva ya llamó al 112 para anunciar un corte de carreteras y desde el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar se remite el primer correo –05:36 horas– por agua acumulada en Antella.

Del Valle de Cofrentes, en la Ribera Alta y La Costera empezaron a llegar las primeras llamadas de alerta al 112. No hay ni una sola zona de la Comunitat Valenciana en alerta roja y tan sólo algunos puntos de la provincia empiezan a pintarse de naranja tras el aviso de Aemet a las 06:36 horas. La previsión de los organismos que gestionan las alertas meteorológicas no han sido acertadas porque desde primera hora de la mañana estuvieron por detrás de la situación real que se vivía en la calle.

Desde Requena, un municipio que adquirirá también una especial relevancia a primera hora de la tarde del 29 de octubre, llegó el primer aviso pasadas las seis y media de la mañana. El interlocutor avisa al 112 de graves problemas en las carreteras.

Todas las primeras llamadas apuntaron entrada de agua en viviendas debido a la intensidad de las lluvias. Desde la Pobla Llarga, a las 7:42:38 horas, se trasladó el siguiente mensaje al 112: «Se le inunda la casa, planta baja, le llega por las pantorrillas».

07:45:00-11:48:45 horas Emergencias reacciona tras el cambio de Aemet a alerta roja y la tormenta se desplaza

Emergencias activa alerta roja en litoral sur de Valencia, tras informe de AEMET de las 07:31 07:45 Carlet 07:51 Entra agua dentro de un domicilio por el techo Buñol 07:52 Entra mucha agua en una casa Catadau 07:57 Le entra mucha agua en casa. Está nerviosa Llombai 08:03 Se inunda la casa, cae agua por las escaleras Montroi 08:04 Agua en inmueble, le llega a los tobillos Montserrat 08:04 Coche en mitad de un túnel, desconoce si hay gente dentro Turís 08:17 Cae agua a chorro por el techo Quart de Poblet 08:29 Coche dentro de barranco, se puede sacar con grúa Bugarra 08:37 Desprendimiento de piedras Alborache 08:42 Entrada de agua en un inmueble, que empieza a inundarse Alfarp 08:43 Se está inundado la casa al entra agua por la terraza Primer correo de la CHJ. Alarma por caudal en Manuel. Valor 56 m3/s tendencia ascendiente 08:44 Godelleta 08:55 Agua en el almacén de una vivienda, subterráneo Cheste 08:59 Vehículo bloqueado por el agua. No puede salir Losa del Obispo 09:00 Bajante embozada, el agua entra en casa Olocau 09:08 Entra agua en la vivienda de abajo Torrent 09:14 Entra mucha agua al edificio, varios pisos afectados Guadassuar 09:30 Camión parado, el agua le llega a la puerta Chiva 09:36 Coche parado en el arcén por el agua Barxeta 09:40 Caen las piedras del muro lateral de la calzada Cárcer 09:43 Solar inundado y entra agua en las viviendas Emergencias sube alerta roja a Interior Norte, Interior Sur y Litoral Sur de Valencia 10:00 Carcaixent 11:22 Solicitan el corte de la CV-41 por inundación Benimodo 11:24 Medio metro de agua, peligro entre las casas Burjassot 11:27 En la única salida hay un charco de 20 cm Alerta Hidrológica por parte de Emergencias tras dos alarmas de la CHJ en el Magro 11:45 Paterna 11:48 Agua en calzada debido a la lluvia, alcantarillado taponado Emergencias activa alerta roja en litoral sur de Valencia, tras informe de AEMET de las 07:31 07:45 Carlet 07:51 Entra agua dentro de un domicilio por el techo Buñol 07:52 Entra mucha agua en una casa Catadau 07:57 Le entra mucha agua en casa. Está nerviosa Llombai 08:03 Se inunda la casa, cae agua por las escaleras Montroi 08:04 Agua en inmueble, le llega a los tobillos Montserrat 08:04 Coche en mitad de un túnel, desconoce si hay gente dentro Turís 08:17 Cae agua a chorro por el techo Quart de Poblet 08:29 Coche dentro de barranco, se puede sacar con grúa Bugarra 08:37 Desprendimiento de piedras Alborache 08:42 Entrada de agua en un inmueble, que empieza a inundarse Alfarp 08:43 Se está inundado la casa al entra agua por la terraza Primer correo de la CHJ. Alarma por caudal en Manuel. Valor 56 m3/s tendencia ascendiente 08:44 Godelleta 08:55 Agua en el almacén de una vivienda, subterráneo Cheste 08:59 Vehículo bloqueado por el agua. No puede salir Losa del Obispo 09:00 Bajante embozada, el agua entra en casa Olocau 09:08 Entra agua en la vivienda de abajo Torrent 09:14 Entra mucha agua al edificio, varios pisos afectados Guadassuar 09:30 Camión parado, el agua le llega a la puerta Chiva 09:36 Coche parado en el arcén por el agua Barxeta 09:40 Caen las piedras del muro lateral de la calzada Cárcer 09:43 Solar inundado y entra agua en las viviendas Emergencias sube alerta roja a Interior Norte, Interior Sur y Litoral Sur de Valencia 10:00 Carcaixent 11:22 Solicitan el corte de la CV-41 por inundación Benimodo 11:24 Medio metro de agua, peligro entre las casas Burjassot 11:27 En la única salida hay un charco de 20 cm Alerta Hidrológica por parte de Emergencias tras dos alarmas de la CHJ en el Magro 11:45 Paterna 11:48 Agua en calzada debido a la lluvia, alcantarillado taponado 07:45 Emergencias activa alerta roja en litoral sur de Valencia, tras informe de AEMET de las 07:31 Carlet 07:51 Entra agua dentro de un domicilio por el techo Buñol 07:52 Entra mucha agua en una casa Catadau 07:57 Le entra mucha agua en casa. Está nerviosa Llombai 08:03 Se inunda la casa, cae agua por las escaleras Montroi 08:04 Agua en inmueble por lluvia, le llega a los tobillos Montserrat 08:04 Coche en mitad de un túnel, desconoce si hay gente dentro Turís 08:17 Cae agua a chorro por el techo, en terraza no encharcado Quart de Poblet 08:29 Coche dentro de barranco, se puede sacar con grúa Bugarra 08:37 Desprendimiento de piedras Alborache 08:42 Una llamada por la entrada de agua en un inmueble, que empieza a inundarse Alfarp 08:43 Se está inundado la casa al entra agua por la terraza Primer correo de la CHJ del día. Alarma por caudal en Manuel. Valor 56 m3/s tendencia ascendiente a las 08:25 horas 08:44 Godelleta 08:55 Agua en el almacén de una vivienda, subterráneo Cheste 08:59 Vehículo bloqueado por el agua. No puede salir del coche Losa del Obispo 09:00 Bajante embozada, el agua entra en casa Olocau 09:08 Entra agua en la vivienda de abajo Torrent 09:14 Les entra mucha agua al edificio, varios pisos afectados Guadassuar 09:30 Camión parado, el agua le llega a la puerta Chiva 09:36 Coche parado en el arcén por el agua Barxeta 09:40 Caen las piedras del muro lateral de la calzada Cárcer 09:43 Solar inundado y empieza a entrar agua en las viviendas Emergencias sube alerta roja a Interior Norte, Interior Sur y Litoral Sur de Valencia, tras informe de Aemet de las 9:41 horas 10:00 Carcaixent 11:22 Solicitan el corte de la CV-41 por inundación Benimodo 11:24 Medio metro de agua, peligro entre las casas Burjassot 11:27 En la única salida del anden hay un charco de 20 cm Alerta Hidrológica por parte de Emergencias tras dos alarmas de la CHJ por caudal en el Magro en Guadassuar 11:45 Paterna 11:48 Agua en calzada debido a la lluvia, alcantarillado taponado

La Aemet, sorprendida por una situación que trajo lluvia por encima de lo esperado, sube a alerta roja en el litoral sur de Valencia. Eran las 7:31 horas de la mañana y un cuarto de hora después se lanza el boletín de Emergencias.

En ese momento, llegaron las primeras llamadas de otros municipios de La Ribera por la entrada de agua en las viviendas. En Turís, que es el punto donde se recogió más cantidad de lluvia durante todo el día con más de 700 litros por metro cuadrado hubo una llamada al 112 a las 08:17 horas que avisó que entraba mucha agua en casa.

Fue la primera llamada desde un municipio fronterizo con la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, un punto que replicó a lo largo del día decenas de llamadas a Emergencias y que nutre los caudales de barrancos como el Gallego y la Horteta a través de ramblas como la del Murtal o la de Cortichelles. Desde primera hora de la mañana, según esas llamadas recibidas al 112, se vio cómo se alimentaban esos barrancos que más tarde multiplicarían sus caudales.

Pero no sólo desde La Ribera llegaron las llamadas a esas primeras horas sino que a las 07:52 horas llegó el reclamo desde Buñol al 112 por entrada de agua en una vivienda, un detalle que vino a apuntar que la tormenta se había desplazado con mucha fuerza a un punto en el que se sitúa la cabecera del barranco del Poyo, justo en los límites con Chiva. En Alborache, en las proximidades de Forata, también saltaron las alarmas.

Minutos después se sucedieron las primeras llamadas en otros municipios de La Ribera pero a partir de las ocho y media el 112 comienza a recibir los primeros avisos desde municipios que luego fueron trascendentales para el desarrollo de la dana como fueron Godelleta, Chiva y Cheste. En estos dos últimos municipios, los primeros avisos a Emergencias son por vehículos varados en la carretera por el agua. En esos momentos, se está gestando la primera avenida de agua en el Poyo, esa que preocupará a la consellera Salomé Pradas.

12:02.14-13:35:00 horas Un vecino informe sobre Riba-roja antes que la alerta hidrológica de la CHJ y 112

12:02.14-13:35:00 horas Un vecino informe sobre Riba-roja antes que la alerta hidrológica de la CHJ y 112

Riba-roja de Turia 12:02 Río a punto de desbordarse, están apartando coches Aviso de caudal en el Magro en Macastre 12:06 Alerta Hidrológica en el Poyo. A las 12:07 la CHJ alerta de un caudal del 264 m3/s en Riba-Roja 12:20 Chulilla 12:54 Furgoneta se ha quedado bloqueada Benimuslem 13:06 Caminos inundados por desbordamiento de río Casas Altas 13:07 Sótano lleno de agua, por encima de la rodilla Alcàntera del Xúquer 13:08 Vivienda inundada con agua desde la terraza y la calle Un caudal de 258 m3/s del Júcar en Algemesí con tendencia ascendente 13:10 13:25 La CHJ envía correo de descenso caudal en Guadassuar con un paso de 276 m3/s Ademuz 13:30 Desbordamiento de una rambla e inundación de una vía Llocnou de Sant Jeroni 13:34 Zona grande de la vía inundada, casi se queda parado

El primera aviso sobre la crecida del Poyo llegó desde el teléfono de un particular de Riba-roja a las 12:02 horas, justo cinco minutos antes de que la Confederación Hidrográfica del Júcar lanzara su correo de alerta por un caudal de 264 metros cúbicos por segundo –el límite es 150– en el aforo de Riba-roja. Un aviso que se tradujo a las 12:20 en una alerta hidrológica, en ese primer gran aviso de la situación en la rambla de Poyo que, curiosamente, llevó la primera gran lengua de agua, barro y cañas a las poblaciones de l'Horta Sud pero que no derivó en ninguna llamada de alerta al 112.

Los datos constatan que en la zona cero de la dana no había ninguna preocupación por la mañana, a pesar del importante caudal del Poyo, de la misma manera que los Ayuntamientos, que en su mayoría no habían reunido al Cecopal, tampoco prestaron especial atención a la situación.

Los ojos en ese momento estaban, principalmente, en el río Magro y en el Júcar con continuos correos de alerta sobre caudales en Algemesí y Guadassuar.

Es cierto que a las 12:06 se envió desde la Confederación Hidrográfica del Júcar una alerta desde Macastre y una segunda a las 13:35 horas desde el mismo sitio aunque con una tendencia descendente. Una medición próxima al pantano de Forata.

Este es el momento en que empezó a dejar de llover en la zona de la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, donde unas horas después se gestará la gran riada del 29 de octubre en los barrancos de la conocida como Sierra de Chiva sin que ninguna administración se enterara de lo que estaba pasando.

13:42-15:19:31 horas Tranquilidad desde el Poyo, aviso desde Forata y llega la convocatoria del Cecopi

13:42-15:19:31 horas Tranquilidad desde el Poyo, aviso desde Forata y llega la convocatoria del Cecopi

Caudal descendente en el Magro en Macastre de 8,9 m3/s según la CHJ 13:35 Correo de la CHJ con descenso del Poyo hasta los 120m3/s 13:42 Emergencias mantiene la alerta roja en interior de Valencia y litoral sur 14:00 14:04 Correo descendente del Poyo a 55,8 m3/s El SAIH de la CHJ manda la primera alerta sobre Forata por lluvia intensa 14:18 Aldaia 14:26 Casa de campo inundada con agua por encima de la rodilla Emergencias decreta situación 1 Plan Especial par Inundaciones para la Ribera Alta 14:53 Estivella 14:56 Terraza llena de agua, desagüe no funciona y gente asustada Se mantiene la Alerta Roja para interior y litoral sur de Valencia. Se pide de manera errónea movilizar a la UME para Utiel y Requena. Situación 2 del plan de Inundaciones para esta zona 15:00 El caudal del Poyo sigue bajando hasta los 55,8 m3/s 15:04 Dos Aguas 15:19 Cuatro coches parados, no pueden avanzar Se convoca el Cecopi por inundaciones en Requena y Utiel 15:30

Las llamadas desde Utiel y Requena se sucedieron durante toda la mañana pero la convocatoria del Cecopi, por la situación que se vivió en el interior de Valencia, que está en alerta roja desde primera hora de la llamada, llegó tarde.

Desde las 12:52:34 horas hasta la convocatoria del Cecopi a las 15:30 horas, el teléfono 112 recogió 100 llamadas desde Utiel alertando de una inundación nunca vista por la zona. La temática, similar: entrada de agua en viviendas, gente atrapada en las plantas bajas, coches arrastrados y bloqueados en las carreteras. En Requena, desde el mediodía se lanzaron 32 llamadas de auxilio antes de la convocatoria del Cecopi. A las 15 horas se pidió la UME con una aplicación errónea del protocolo, lo que demoró en más de media hora la activación del Ejército.

Emergencias activó la situación 1 del Plan Especial de Emergencias para la Ribera Alta y la CHJ comenzó a remitir caudales descendentes en el Poyo.

15:30-17:51:44 horas El momento clave: última alerta del Poyo y nadie escucha a Chiva y Cheste

15:30-17:51:44 horas El momento clave: última alerta del Poyo y nadie escucha a Chiva y Cheste

Se convoca el Cecopi por inundaciones en Requena y Utiel 15:30 Sinarcas 15:41 Vía inundada, muchos coches parados en la vía Caudete de las Fuentes 15:43 Está entrando agua en las casas Algemesí 15:55 Casa inundada, está solo. El agua le llega por la rodilla Alginet 15:57 Una persona sola en un bajo con un nivel de dos palmos de agua 16:13 Correo de la CHJ con caudal de 28 m3/s en el Poyo en Riba-roja y tendencia descendente Siete Aguas 16:20 Agua entrando en la vivienda desde la vía pública Manises 16:32 Vía peligrosa por lluvia, es la cuesta del Collado Silla 17:15 Ha caído rayo, ha habido explosión indican vecinos Alerta Hidrológica en los ríos Magro y Júcar tras el aviso de la CHJ que el primero puede llegar a los 1.000 m3/s 17:30 Picassent 17:32 Garaje lleno de agua, subiendo al siguiente piso Benifaió 17:33 Un vehículo se queda atrapado en un barranco y entra agua Camporrobles 17:38 Balsas de agua en medio de la carretera Vilamarxant 17:47 Declaración por parte de la CHJ de Escenario 1 del Plan de Emergencia de Forata Entra agua en el garaje de la vivienda 17:51 Loriguilla 17:51 Inundada la vivienda. Una adulta y una menor en la vivienda

Este fue el intervalo de tiempo que pudo haber evitado la tragedia aguas abajo de la rambla del Poyo pero que nadie supo interpretar.

A las 16:13 horas llegó el último correo descendente sobre el caudal del Poyo con un paso de 28 metros cúbicos por segundo. Media hora después se produjo una ráfaga de llamadas desde Chiva alertando de una tromba de agua nunca vista. En total, 103 peticiones de ayuda y auxilio desde esta localidad hasta que la Confederación volvió a respirar sobre el aforo de paso del Poyo en Riba-roja.

Las llamadas al 112 estuvieron cargadas de dramatismo con personas atrapadas en viviendas, gente encamada sin poder reaccionar, menores a la merced del agua junto a sus padres, vehículos tirados en la carretera, coches arrastrados por el agua... La alarma ciudadana siempre fue por delante y ninguna de esos centenares de llamadas sirvió para que la información llegara al Cecopi.

Mientras nadie veía lo que pasaba en el Poyo, a las 17:30 horas se lanzó la alerta hidrológica porque según la CHJ el Júcar podría llevar un caudal de mil metros cúbicos por segundo aguas abajo.

18:00-19:14:24 horas La Emergencia mira a Forata y un vecino de Paiporta llama antes que la alerta del Poyo

18:00-19:14:24 horas La Emergencia mira a Forata y un vecino de Paiporta llama antes que la alerta del Poyo

Emergencias decreta Escenario 1 por Forata 18:00 La CHJ declara Escenario 2 en Forata 18:04 Emergencias decreta Escenario 2 por Forata 18:10 Forata vierte a 250 m3/s 18:24 En Algemesí, el Magro baja a 525 m3/s según la CHJ. Se avisa de posibles desbordamientos 18:30 Paiporta 18:32 Se está desbordando el barranco, no han cortado la zona Massanassa 18:41 Más de 50 coches se los lleva el agua, por la lluvia La CHJ remite un correo sobre el Poyo con un valor de paso de 1.686 m3/s en Riba-roja 18:43 Emergencias establece Situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en Ribera Alta y Ribera Baixa 18:50 Forata vierte a 633 m3/s al Magro, según la CHJ 18:55 Catarroja 18:56 Se desborda el barranco, gente atrapada en coches Emergencias establece Situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en la provincia de Valencia 19:00 Beniparrell 19:01 Un atrapado en una nave, nivel de agua casi en la primera planta Picanya 19:07 Rescate mujer 80 años, en sofá, alzheimer, desorientada Alcàsser 19:14 Agua en vivienda con dos personas dentro. Hay un dedo de agua

Un vecino de Paiporta, a las 18:32:06 horas es la primera voz de alerta al 112 para advertir de que la situación en l'Horta Sud empieza a ser peligrosa: «Se está desbordando el barranco». A las 18:41 horas, otra llamada desde Massanassa: «Más de cincuenta coches se los lleva el agua».

A los dos minutos de esa llamada, la CHJ emitió un correo que llegó muy tarde para tomar decisiones. El Poyo ya bajaba a 1.683 metros cúbicos por segundo de una manera imparable. A partir de ahí, llegaron las primeras llamadas desde la zona cero: Catarroja, Beniparrell, Alcàsser, Picanya... Desde el Cecopi, sobrepasados, se dicta a las 19 horas situación 2 del plan de inundaciones para toda la provincia. Forata, la rambla de Poyo, el Turia y el Júcar están fuera de control.

19:30-23:44:42 horas La población trata de salvarse, llega el Es-Alert y activación general de la UME

19:30-23:44:42 horas La población trata de salvarse, llega el Es-Alert y activación general de la UME

19:30 Emergencias mantiene la Alerta Roja en la provincia de Valencia Aviso por correo de la CHJ. Forata vierte 900 m3/s y puede llegar a 1.500 19:32 Alaquàs 19:56 Un varón de 50 años y una mujer de 23 años subidos a un árbol rodeados por agua 20:11 Emergencias manda un Es-Alert Alfafar 20:11 Gente atrapada en el interior de un coche. No pueden salir 20:30 Emergencias pide activar la UME para toda la provincia de Valencia Benaguasil 20:51 Inundación de local 21:05 Segundo envío de Es-Alert Albal 21:07 Hay 16 personas subidas en la cubierta de un local Sedaví 21:18 Agua en vivienda, avanza muy rápido, tres personas en vivienda Polinyà del Xúquer 22:57 Caseta de campo/media cada inundada Pedralba 23:07 Persona atrapada en vehículo Almussafes 23:20 Un atrapado en un coche dentro de un túnel Benicull de Xúquer 23:31 Tres personas atrapadas en un tejado con agua a mitad de la casa Tuéjar 23:44 Mujer 60 años, le entra agua a la vivienda por el techo

A las 20:11 horas llegó un pitido ensordecedor a los móviles con el Es-Alert cuando en l'Horta Sud hacía ya tiempo que los vecinos trataban de salvar sus vidas. Miles de llamadas llegaron al 112 mucho antes que desde el Cecopi se lanzara el aviso, lo que confirma que no hizo falta la actuación de Emergencias para medir la tragedia.

La UME se activó para toda la provincia, se envió un nuevo mensaje Es-Alert a las 21:05 y la primera llamada del último pueblo en pedir auxilio se localizó en Tuéjar a las 23:44:42: «Mujer de 60 años, le entra agua por el techo».