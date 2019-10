Alerta en la Comunitat Valenciana por el auge de las estafas en el alquiler de viviendas

«Me dijo que me devolvería el dinero si no estaba conforme»

«La dirección del mail era de un nombre español pero me escribía en inglés, contestaba muy rápido a mis mensajes», relata Yago recordando cómo sucedió todo a finales de agosto cuando empezó a buscar piso en Valencia. «El piso era amplio y sólo se compartía con otro chico más, me pareció un precio aceptable y decidí contactar con el propietario». La respuesta fue inmediata y «el correo era larguísimo, me contaba detalles personales: que si se había tenido que volver a Londres por trabajo, que si su madre estaba divorciada... nada tenía que ver con el piso. También me preguntó sobre mi, a qué me dedicaba y por qué quería mudarme».

Yago le mostró su interés y la dueña del supuesto inmueble le explicó que no iba a poder enseñárselo personalmente, «por cuestiones de trabajo». De nuevo, una retahíla de justificaciones que acabaron por desconcertar a Yago. «Estaba tan cegado, que al principio no lo vi. Pero entonces ella me dijo que le enviara dinero a través de Moneygram, que ella decía haber usado previamente; me dijo que no iba a cobrar ese dinero hasta que yo no viera el piso y si no estaba conforme, me devolvían el dinero». Por suerte sus padres le advirtieron. «Le escribí diciendo que el gestor de mi familia les había recomendado no utilizar ese sistema, que esperaba que lo entendiera, pero que prefería ver el piso antes». Nunca recibió respuesta. Yago denunció el anuncio a través de la propia página web e informó a la policía.