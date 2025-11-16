Alcaldes ribereños en alerta por el parque de la Albufera: «Está en encefalograma plano»

La preocupante situación del parque de la Albufera, con la crisis abierta por el mal estado del agua y las heridas aún recientes tras la ... dana, también ha puesto en alerta a los municipios ribereños, que expresan su alarma y piden unidad de acción para la recuperación.

Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell: «Está en encefalograma plano, esto es muy serio«

«La Albufera ya venía en sus tiempos como venía y sólo faltaba el impacto de la dana. Y para agravar aún más ha llegado la pudrición de la paja del arroz por causas naturales y donde no se ha podido hacer nada», indica el primer edil de Beniparrell.

Ante esto, la preocupación es evidente. «La Albufera está en encefalograma plano, no es que necesita respiración asistida, es que esto es muy serio», advierte. Por este motivo, señala sobre los proyectos y obras anunciadas que cualquier cosa que se haga para el parque natural «es bueno. Obviamente necesita mucho y no sé si la podré ver como cuando era niño. Para eso hace 30 años que tenían que haber empezado».

Comenta que en este asunto «no hay colores políticos, tienen que ponerse las pilas, sentarse y dejar los colores aparte para recuperar un patrimonio que está medio muerto». En su opinión, hay que darle solución a «un problema que es de todos los valencianos, aunque mi sensación personal no es que lo tengamos crudo, sino lo siguiente».

José Gosálbez, concejal de Devesa Albufera de Valencia: «El lago y su entorno deben recibir los recursos necesarios»

«La declaración de la Albufera como Reserva de la Biosfera potenciará el desarrollo económico con las tres funciones básicas de la declaración: la conservación de la diversidad natural y cultural del parque natural, el apoyo desarrollo económico y social, y el apoyo a la investigación», destaca el edil del Cap i Casal.

«Pero para lograr estos objetivos es esencial que el lago y el entorno reciban los recursos necesarios, incluyendo los hídricos, para garantizar que el lago reciba el agua que marca la ley para lo que se necesita el apoyo del Gobierno y las ayudas prometidas de Europa», añade.

Gosálbez adelanta que desde el Ayuntamiento se coordinan con la Generalitat acciones para que la Confederación Hidrográfica del Júcar autorice la realización de un envío extra de agua al Parque Natural de la Albufera con el fin de mejorar la calidad del agua, prevenir episodios de anoxia y atajar las aguas negras, especialmente en la zona sur del parque, que es la que presenta mayores problemas a consecuencia de las últimas lluvias».

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja; «La experiencia de vecinos y entidades es clave»

La alcaldesa de Catarroja subraya la necesidad de un amplio consenso entre administraciones y colectivos vinculados a la Albufera. «La experiencia de vecinos y entidades locales es clave para la conservación del parque natural», destaca, para señalar que la situación del lago en Catarroja es estable y que el Ayuntamiento trabaja de forma continua con el sector agrícola para impulsar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Eso sí, advierte de que la «mejora requiere diálogo, cooperación y responsabilidad compartida. Catarroja continuará colaborando para favorecer la buena salud del entorno».

José F. Cabanes, alcalde de Sedaví: «Hay que dejarla mejor que como la encontramos»

«La Albufera no es de nadie, es patrimonio de todos, y la obligación de todos es velar por su estado y que esté en perfectas condiciones. Ha sido el medio de vida de muchas personas en l'Horta Sud y en Valencia», dice el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud. «Ahora que los Ayuntamientos estamos en conjunto velando por esa defensa, lo lógico es seguir trabajando unidos», considera.

«Hay que dejarla mejor que como la encontramos, si hemos conseguido ir todos de la mano, hay que seguir por esa línea y por el interés colectivo con actuaciones tanto en la Albufera como en los canales, los accesos y el conjunto del parque», añade.

Paco Comes, alcalde de Massanassa: «Los municipios no podemos solos, hay que estar unidos»

«Nuestro municipio, en la zona cero de la dana, también ha sufrido en la marjal», apunta el alcalde. Este último año han trabajado por recuperar los cultivos y la normalidad, aunque se han encontrado con muchas dificultades. «Las acequias ha habido que reconstruirlas o cambiarlas de sitio, también había mucho plástico y restos de productos farmacéuticos, que hemos ido limpiando», destaca.

«¿Que hacer tras ese trabajo?», se pregunta el primer edil. En su opinión hay que «ir todos a una, los municipios no pueden solos porque carecemos del presupuesto necesario». Finaliza diciendo que no «hay color político, pasarán todos los partidos por los gobiernos y la Albufera seguirá. Por eso hay que trabajar todos a una y así se puede resolver».

José Miguel Ferris, alcalde de Albal: «No podemos consentir más vertidos de residuos»

«Como en la dana, en este tema es fundamental que todas las Administraciones se pongan a trabajar de la mano con políticas moderadas de sentido común y en busca del consenso», afirma el alcalde. «Teniendo en cuenta que la Albufera es nuestra seña de identidad, su protección tiene que ser unánime», añade.

«Necesitamos un gran acuerdo político que garantice las inversiones, el control de la calidad del agua, las infraestructuras y el apoyo a los sectores tradicionales como la pesca y el arroz». Además, el primer edil muestra su preocupación por el «estado de podredumbre que vemos últimamente, son noticias muy tristes para todos, no podemos consentir que haya residuos y que sigan restos tóxicos».

Arcadio del Real, concejal de Urbanismo de Alfafar: «Hay que estudiar usos para la paja del arroz y recogerla»

«Nos preocupa mucho esta situación, después de haber sufrido la dana lo de este año no ayuda en nada», dice en referencia a la pudrición de la paja del arroz, para advertir de que hay un riesgo evidente de que aumente la mortandad de peces. «Ante esa situación, comenta que se echa en falta una mayor colaboración entre el Gobierno y la Generalitat. «Los que sufrimos de esa falta somos los Ayuntamientos y, por lo tanto, los vecinos», para apuntar que debe estudiarse «nuevas alternativas para la paja del arroz, hay que estudiar darle uso para promover su recogida».

Jorge Rodil, concejal de Espacios Naturales de Algemesí: «Trabajar sobre la calidad del agua debe ser una prioridad»

El edil de Algemesí hace autocrítica y señala que «durante décadas no hemos estado a la altura de su conservación. Hemos mirado hacia otro lado y ahora, por fin, empezamos a darle la relevancia que merece». En este sentido, «trabajar sobre la calidad del agua debe ser una prioridad absoluta. Es imprescindible reforzar la depuración de aguas, controlar los vertidos y garantizar la limpieza de acequias y canales. Cuando la fauna y flora que equilibra el ecosistema se ve alterada, aumenta la temperatura del agua y se genera un círculo de deterioro sistemático. Romper esa dinámica exige medidas firmes y coordinadas».

Por ello, Rodil asegura que «necesitamos que todas las instituciones den un paso adelante en coordinación y compromiso real. La declaración de Reserva de la Biosfera debe servir, además, para focalizar recursos y asegurar que la protección de la Albufera sea una prioridad efectiva». El edil de Algemesí reconoce existe compromiso de las diferentes administraciones «pero necesitamos hechos y resultados tangibles. Los problemas del lago no entienden de fronteras municipales ni de competencias administrativas. Solo con una visión conjunta podremos dar respuestas eficaces y garantizar que la Albufera siga siendo un espacio vivo para las generaciones futuras».

Sobre la problemática de la paja del arroz, el responsable de Espacios Naturales señala que no se han ofrecido recursos para sustituir la tradicional quema. «El sector agrícola no puede asumir más costes en una situación cada vez más precaria. Reconocemos el problema de las emisiones, pero también es grave no gestionar adecuadamente estos restos. Por ello, las administraciones debemos trabajar para implantar sistemas alternativos y ponerlos al alcance de los agricultores, sin exigirles que asuman solos una carga que no tienen medios para soportar».

José Antonio Roig, alcalde de Albalat: «Reclamamos que se ejecuten las tareas de limpieza»

El alcalde de Albalat destaca que es necesario «tener mecanismos para evitar lo que está pasando en la Albufera» a causa de la no retirada de la paja del arroz que está provocando la mortandad de los peces del lago por la falta de oxígeno.

«Desde el Ayuntamiento reclamamos que en nuestro término que hay numerosos ullals con una calidad del agua excelente se ejecuten las acciones necesarias de limpieza y mantenimiento para poder preservarlos», apunta, ya que conservar estos acuíferos revierte directamente en la salud de la Albufera.

Débora Marí, concejal de Turismo de Cullera: «La Bassa de Sant Llorenç debe recibir el mismo trato que la Albufera»

Cullera mantiene una balsa que antiguamente formaba parte del lago principal antes de que se redujese la masa de agua de la Albufera. La Bassa de Sant Llorenç es un espacio de gran valor paisajístico y ambiental y desde la localidad solicitan que tenga «el mismo trato y la misma inversión que el lago de la Albufera o los ullals». Así lo ponen de relieve en las alegaciones que han presentado al Plan de ordenación de los recursos naturales donde también reclaman «autonomía municipal cuando se trata de actuaciones menores o de urgencia para que no haya que esperar a informes de la Conselleria» y así poder agilizar todos los trámites, señalló la edil Débora Marí.

Felipe García, concejal de Medio Ambiente de Silla: «Soy partidario de quemas controladas»

El edil comprobó en primera persona la dramática situación del lago con los peces ahogándose por la falta de oxígeno. «Soy partidario de que los tancats que ya están segados se quemen de forma controlada y sin esperar a que toda la campaña esté finalizada», comenta García.

Para intentar palear la mala situación del lago en Silla pusieron en marcha los motores para aportar agua limpia al humedal e intentar reducir el impacto. Felipe García cree que el próximo año no ocurrirá esta situación porque se pondrán medidas.