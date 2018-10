Alcaldes de la Marina y la Safor recuerdan la discriminación en infraestructuras El primer edil de Oliva asegura que mantendrá la «presión democrática y las acciones reivindicativas» R. ESCRIHUELA/B. ORTOLÀ VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 23:50

Los alcaldes de las comarcas de la Marina y la Safor también se pronunciaron ayer sobre la decisión de Fomento. Así, el primer edil de Oliva, David González, lamentó que el ministro dejará en el aire la gratuidad de la AP-7 porque «esas preguntas no toca hacérselas ahora, sino antes de hacer el anuncio». «Cuando Ábalos anunció la liberalización, yo me alegré pero siempre he dicho que, para que estas cosas sean creíbles, tienen que explicar cómo y en qué términos, porque si no, no deja de ser un mero anuncio», señaló el edil de Compromís. «Continuaremos ejerciendo presión democrática y acciones reivindicativas sin parar», añadió.

Mientras, el alcalde de Xàbia, José Chulvi, recordó que la gratuidad es una reivindicación histórica en la Marina Alta pues «hemos estado discriminados durante muchos años». No entró a valorar las declaraciones de Ábalos pero recalcó la necesidad de «infraestructuras de comunicación como la de la AP-7 a coste cero pues ya hemos pagado suficiente durante años».

Si finalmente no se liberaliza la vía de pago, Chulvi propuso que se busquen otras posibilidades o ventajas que beneficie a los vecinos de la comarca como descuentos o bonificaciones.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt también calificó como «histórica» esta demanda y apuntó a que los vecinos de la Marina Alta «deberían contar con algún tipo de ventaja como las tienen en otros puntos del país. El responsable político aseguró entender que el proceso de la liberación «puede ser muy costoso y complicado».

Por su parte, el primer edil de Ondara, José Ramiro, reafirmó su convicción de que la vía se liberará. «Estoy convencido que será gratuita allá donde no haya ninguna alternativa de autovía, que es el caso de la Marina Alta y otras comarcas». Para Ramiro «no hay mejor manera de avalar dicha gratuidad que realizar estudios técnicos, desde la eficiencia y racionalización de recursos».