Alcaldes de la dana sobre la dimisión de Mazón: Críticas a su discurso y vigilantes para que no se pare la reconstrucción El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud destaca que los fondos son estatales y Aldaia espera mantener el calendario previsto para desviar la Saleta

A las 9.27 horas de este lunes anunciaba su dimisión el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y minutos después llegaban las primeras reacciones de los alcaldes afectados por la dana. A preguntas de LAS PROVINCIAS realizaron una valoración sobre el discurso y, sobre todo, si este punto de inflexión en el Consell afectará a la reconstrucción en sus municipios.

El alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, distinguió el efecto de lo sucedido en cuanto al discurso y al efecto en la gestión diaria de la reconstrucción. La entidad que preside agrupa a 20 municipios, todos afectados por las inundaciones de hace un año.

«Principalmene, todo el dinero que hemos recibido los Ayuntamientos es del Gobierno de España, a nivel autonómico hemos recibido más bien poco o nada. Por lo tanto, para la reconstrucción en infraestructuras municipales el único ingreso es del Estado», precisó el primer edil sobre la primera consecuencia de la crisis abierta.

Ahora bien, en cuanto a su intervención señaló que ni «para dimitir ha sido honesto, el discurso no hay por dónde cogerlo ni la mención al Rey. Después, se va diciendo cosas que no tienen demasiada lógica, además de destacar que ha tardado más de un año en tomar la decisión significa que no ha entendido lo que es la tragedia ni de dónde vienen las responsabilidades, lo veo ya preparando una defensa judicial». Cabanes destacó también que a las víctimas «les ha dedicado apenas una frase, con 229 víctimas mortales.

Aldaia, con la Saleta siempre presente

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, destacó que la situación generada «nos genera preocupación y expectación, vamos a estar vigilantes y confiemos que la recuperación, que es necesario que sea ágil y urgente, no se vea afectada por esto, en especial los proyectos del barranco de la Saleta, necesarios para recuperar la confianza y tranquilidad en el municipio de Aldaia».

Aldaia será escenario de la primera gran obra hidráulica tras la dana, una inversión de 90 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica que se tramita ahora, por lo que el primer edil confió en que la crisis abierta en el Consell no suponga una ralentización ni la oposición por parte de la Administración autonómica.

Cullera y Carlet, las obras siguen

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, tiene claro que la dimisión del presidente de la Generalitat no influirá en la reconstrucción, por lo menos, de su ciudad ya que «la reconstrucción de Cullera la va a pagar el Gobierno de España. De la Generalitat no ha llegado ningún euros». Así de tajante se ha mostrado sobre este tema.

Carlet es otra de las localidades de la Ribera donde se está trabajando para recuperar las infraestructuras dañadas por la dana. Su alcaldesa, Laura Sáez, también considera que la situación de Mazón no tendrá afectación en este proceso pero por otro motivo. «Creo que en ningún momento se ha criticado la gestión de la reconstrucción que ha hecho la Generalitat», asegura Sáez.

Utiel, confianza en que la marcha no influya

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, confió en que la marcha de Mazón no influya en la reconstrucción del municipio. «Estamos trabajando codo con codo con todas las conselleries y espero que haya continuidad y no influya». El primer edil citó como ejemplo las iniciativas de la Conselleria de Medio Ambiente y la Conselleria de Agricultura. «Con esas dos quizás es con las que tenemos más colaboración, también con la de Servicios Sociales, con todas en realidad».

Señaló que están trabajando «mucho y muy bien en el puente de la N-III para recuperarla, también en el río Magro o en todos los caminos que están en reconstrucción. Son muchas las actuaciones que están realizando y confío en que todo eso siga para adelante».

En cuanto al discurso, dijo que le pareció muy «serio, como todos los valencianos que hemos sufrido una dana que nos ha atropellado, imprevista, sobrevenida. Ha reconocido que el día 29 se equivocó al mantener su agenda», finalizó.