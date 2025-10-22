El alcalde de Pedralba: «Es importante que la familia de Francisco Javier cierre el proceso de duelo» La mujer del desaparecido guarda silencio a falta de la confirmación oficial

Manuel García Pedralba Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:16 Comenta Compartir

Casi un año después la localidad de Pedralba se ha visto de nuevo sacudida ante la posibilidad con bastante peso de que el cuerpo hallado en Manises entre el barro este martes corresponda a Francisco Javier, uno de los tres desaparecidos y que tenía una segunda residencia en el término municipal.

El alcalde del municipio, Andoni León, ha señalado que están «a la espera» de confirmación oficial de que los restos hallados corresponden a este desaparecido. León se ha mostrado esperanzado en que se dé una solución para que la familia descanse y pueda seguir con el proceso del duelo.

El municipio tiene previsto guardar cinco minutos de silencio el día 29 por la mañana y decretar cinco días de duelo. En la tarde está previsto que el alcalde acuda al funeral de Estado. Un día después se inaugurará un monumento conmemorativo y el día 31 se proyectará un documental sobre cómo fue la Dana en el municipio.

Susana Vidal es la mujer de Francisco Javier. Por ahora guarda un doloroso silencio. A preguntas de LAS PROVINCIAS, prefiere no realizar ningún tipo de declaraciones y vivir su dolor en la intimidad. Sufrimiento que es doble, ya que su hija, que acompañaba a Francisco el día de la riada, apareció en Sueca el 8 de noviembre, arrastrada por el agua

Cabe recordar que la localidad de Pedralba, en la comarca de los Serranos, fue una de las más afectadas por la dana debido a su ubicación. Ya desde los primeros días después de la tragedia, comenzó a oírse un grito desesperado ante la falta de medios para localizar a los desaparecidos. «Os pediría el favor de dar mayor eco a poblaciones pequeñas y aisladas como Pedralba, donde hay muy pocos medios. Necesitamos drones, helicópteros, la UME, medios para localizar a nuestros familiares desaparecidos. Sé que toda la población de Pedralba ha estado movilizada con Protección Civil pero no ha sido suficiente».

Susana Vidal, vecina de Valencia, desconocía el paradero de dos de sus seres más queridos. Los días pasaban y seguían sin saber nada de su marido José Javier Vicent, de 56 años, y de Susana Vicent, su hija de 30 años que padece síndrome de down.

Los dos se encontraban en una casita que poseen en el término municipal de Pedralba. El agua fue subiendo de nivel en la zona y se desvanecieron. Las llamadas que Susana hizo a los teléfonos de su marido, «tiene varios por la cuestión de la cobertura en la zona», han sido infructuosas, por lo que la preocupación fue aumentado en la familia temiéndose lo peor.

Fue el pasado 8 de noviembre cuando la propia Susana, madre de Susana, una joven de 30 años, anunciaba que se había encontrado el cuerpo sin vida de su hija, a mucha distancia de donde inicialmente estaba y que su marido seguía sin ser hallado.

Francisco Quesada, otra víctima

En este municipio también se vivió otro drama por parte de otra familia. Ruth Rodríguez vivió una de las cientos de trágicas historias que se desperdigan por la provincia de Valencia. El sábado 2 de noviembre encontró, entre los restos de su vivienda en Pedralba, el cuerpo de Francisco Quesada, de 44 años de edad.Y a la tragedia propia de este hecho, que ya sería más que suficiente, se une la circunstancia. Fueron la propia Ruth, su familia y sus amigos las que tuvieron que desecombrar la casa para confirmar lo que ya se temía desde la tarde. Esta mujer ha denunciado que no lo ha encontrado «nadie de ningún servicio especial, sino nosotros apartando escombros y lodo en mi casa. Igual que el coche que apareció una hora antes. Lo encontramos y accedimos los primeros metiéndonos en el río para verificar que no estaba en él».

En ese momento tan temprano después de la tragedia Ruth ya no dudaba en que «tiene que haber responsables. Estoy segura de que se podrían haber evitado muchas muertes. Daños materiales no, pero sí muchas muertes». Su mujer recuerda que el martes a primera hora de la tarde Francisco le envió algunos vídeos de la crecida del río: «Yo le dije que fuera con cuidado», relata. «Me dijo que no me preocupara pero a las siete de la tarde su móvil ya estaba fuera de servicio», añade.

Matrimonio inglés

En la jornada del sábado, además del cuerpo sin vida de Francisco, también se confirmó la muerte de un matrimonio de nacionalidad inglesa de avanzada edad que vivía en el diseminado de Pedralba. Fue hallado sin vida cerca de su chalé, cuando venían de comprar gasolina y gas butano por si se quedaban aisladas. El coche en que viajaban fue arrasado por la gran ola. En declaraciones a la BBC, una mujer denunció que Don Turner, de 78 años, y su esposa Terry, de 74, no habían sido vistos desde que las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en el este de España.

Su hija, Ruth O'Loughlin, de Burntwood, Staffordshire, confirmó a la BBC que los cuerpos de sus padres fueron encontrados en su coche el sábado. Anteriormente explicó a la BBC que sus padres se habían mudado a España hace una década porque «siempre habían querido vivir bajo el sol».

La angustia fue terrible para la familia, ya que le dijeron que estaban desaparecidos el jueves después de que unos amigos fueran a buscarlos y encontraran a sus mascotas en casa, pero su vehículo había desaparecido. O'Loughlin le dijo a BBC Radio WM que se enteró de la muerte de sus padres, que vivían cerca de Pedralba, a través un mensaje de uno de sus amigos.

O'Loughlin dijo: «Me dijo: 'Ruth, busca a tu marido'. Llamé a mi esposo y él simplemente me dijo: «Martin, abraza a tu esposa», y dijo que los habían encontrado y que los habían encontrado en su auto».

«Aún no sabemos exactamente qué les pasó. Lo único que sabemos de esto es que estaban juntos. No es la forma en que quieres que se vayan tus padres», apuntó esta ciudadana inglesa.