El alcalde pedáneo de Horno de Alcedo tilda de «tradiciones casposas» las fiestas patronales Cena organizada por los clavarios de Horno de Alcedo, el pasado año. / lp Bonet programa unos festejos alternativos e impide a los clavarios organizar la cena anual en la plaza de la Iglesia LOLA SORIANO Sábado, 21 julio 2018, 00:20

valencia. Las fiestas patronales de Horno de Alcedo se han convertido en tema de polémica antes de su celebración. Según explican varios residentes, el alcalde pedáneo, Ricard Bonet, está poniendo impedimentos para la organización de los festejos de este año. Además, ha calificado estos fiestas de «tradiciones casposas».

Y es que en redes sociales ha hecho un comentario que no ha sentado nada bien ni a los residentes ni a los falleros. Concretamente asegura que «las hordas peperas-falleras están hoy exaltadas. La cosa va, por lo que parece, de que las instituciones institucionalizan sus 'tradiciones' casposas y se dejan encular con una sonrisa. Están enfermos y yo sé muy bien lo que me digo». Se trata de un texto que acompaña con una foto de gente con la mano alzada en el Valle de los Caídos.

Las reacción no se ha hecho esperar y desde la Interagrupación de fallas aseguran que hay que depurar responsabilidades. «En este comentario el alcalde pedáneo se mete con los falleros y los relaciona con la ultraderecha. Me pregunto si esto no es delito de odio contra los falleros. No puede seguir al frente de la alcaldía», indica Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación.

El origen de la polémica son las citadas fiestas, ya que como explican clavarios y residentes, «siempre hemos hecho una cena el último fin de semana de julio en la plaza de la Iglesia a la que acuden más de mil personas y ahora dice que no la podemos hacer para no cortar la calle».

En su lugar, el alcalde pedáneo ha programado para esta noche una cena en la plaza Río Segura, incluida en los festejos populares que está organizando. «No entendemos que toda la vida se haya hecho el festejo en la plaza de la Iglesia y ahora no se pueda», indican el clavario Paco Alabau y la anterior alcaldesa pedánea, Consuelo Tarazona, que presentó una moción de protesta en el pleno de la junta municipal.

Los clavarios querían celebrar este año el cincuenta aniversario, pero «no hemos recibido ni un solo euro de la alcaldía. Nos dice que llegamos tarde para pedirlo y que ya tenía todo el presupuesto repartido y no pone ni el castillo ni ninguna ayuda. A cambio, está haciendo verbenas que el otro día sólo tenían 15 personas en el público», añaden.

Los vecinos no descartan reunirse de forma informal esta noche en la plaza de la Iglesia, sin cortar la calle, para estar a la fresca. Y de cara a las fiestas de la semana que viene explican que «hemos tenido que buscar la colaboración de los vecinos y el día 28 haremos reparto de horchata, por cortesía de Enrique Ortega, y el día 29 haremos traca, porque no tenemos para mascletà y un castillo con cajas chinas. Y seguiremos con la tradición de la procesión del Cristo de la Agonía», comentan. Este año sacarán otras andas para que la fiesta no decaiga.