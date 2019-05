Los agrónomos recurren el concurso para director del Centro de Alimentación El Colegio de Ingenieros propone que no se restrinja el perfil sólo a periodistas y que se incluyan otras licenciaturas más afines SORIANO/GUADALAJARA VALENCIA. Viernes, 3 mayo 2019, 01:10

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante ha presentado con fecha de 15 de abril un recurso al concurso público de elección de la plaza para dirigir el Centro Mundial de Alimentación que se establecerá en La Marina.

El Ayuntamiento que dirige el alcalde Joan Ribó ha convocado este concurso dirigido sólo a los aspirantes que tengan el título universitario de Licenciado o Grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual, algo que no han visto con buenos ojos los agrónomos. El decano de este colegio, Baldomero Segura, afirma que se han visto obligados a presentar un recurso porque, tal como se han planteado las bases, «deja fuera a los ingenieros agrónomos para cubrir el puesto de director, aun cuando los cometidos y funciones del mismo están directamente relacionados con la actividad agroalimentaria para la que están especialmente preparados».

En el recurso aclaran que «interesa significar que los titulados en Periodismo y Comunicación Audiovisual no tienen formación alguna en alimentación, siendo esta, la alimentación urbana sostenible, la materia que constituye la esencia del centro». No entran a valorar nombramientos concretos, pero sí piden que se amplíen las bases.

La popular María José Català asegura que el objetivo es «enchufar a un asesor amigo de Ribó»

Y concluyen que la no inclusión de agrónomos supone «vulnerar el principio de igualdad, mérito y capacidad, pues se reconoce el acceso a otras titulaciones cuyos conocimientos no son más amplios ni específicos que los que ofrece el ingeniero agrónomo». Y añaden que «esto implica que no puede haber otros criterios de diferenciación o discriminación objetiva distintos de los factores de mérito y capacidad consagrados en el artículo 23.2 de la Constitución».

También dicen que se «rebasa el límite de la potestad organizativa de la Administración, toda vez que limita 'ab initio' el acceso a un puesto de trabajo público a dichos titulados sin motivo que lo justifique, lo que constituye una actuación arbitraria restrictiva de derechos e implica una desviación de poder al no atenderse al principio de capacidad».

A la pregunta de si irán a los tribunales, Segura detalla que «el recurso debe ser contestado por el Ayuntamiento. Si se desestima, se actuará conforme se estime procedente por los órganos de gobierno del colegio y en los lugares donde se considere oportuno».

A pesar de estas críticas, el Consistorio sigue adelante y la persona con más puntuación y que se postula para el cargo es Vicente Domingo, asesor del Ayuntamiento de Valencia. Desde El Consistorio ayer no quisieron aclarar en qué fase está el proceso de nombramiento.

El PP también ha presentado un recurso. En la reunión de ayer entre la candidata del PP, María José Català, y la Unión Profesional de Valencia, trasladó su respaldo al Colegio de Agrónomos. «Es un escándalo. Forma parte del enchufismo del que nos tiene acostumbrado Compromís y el señor Ribó». Català criticó la falta de justificación de la asignación, ya que «si se pretendía nombrar al asesor amigo de turno se podría haber hecho a través de una designación directa y no intentando disfrazarlo en un concurso al que no se permite presentar a profesionales del sector».

Català ve en la actuación del primer edil una señal: «Ribó lo que está haciendo es hacer las maletas y dejar enchufados a sus amigos, esto sólo es una muestra más del escándalo que supone la gestión de Compromís». Català se comprometió a revisarlo si accediera al gobierno.