Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío Las temperaturas se desplomarán y volverán las tormentas durante este 26 de octubre

María Gardó Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 15:20

El buen tiempo del que se ha disfrutado durante esta semana en la Comunitat Valenciana. El «veranillo de San Miguel» llega definitivamente a su fin. Los termómetros se desplomarán durante este domingo, y Aemet también pronostica la llegada de las lluvias a distintos puntos del territorio. Así, durante este 26 de octubre se espera un descenso generalizado de las temperaturas.

Para este domingo, día de la Media Maratón de Valencia 2025, se espera cielo muy nuboso con lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso al final de la jornada. Las temperaturas irán en descenso, que será notable en las máximas y localmente las mínimas en puntos del interior de la mitad norte.

Ya para el lunes 27, habrá intervalos nubosos en la mitad sur, tendiendo a poco nuboso, y poco nuboso o despejado en el resto. Subirán algo las temperaturas mínimas y las máximas irán también en ascenso, salvo en Alicante y litoral norte de Castellón donde habrá cambios ligeros.

De cara al martes, el cielo estará poco nuboso con tendencia a intervalos nubosos al final del día. Las temperaturas mínimas no cambiarán o lo harán de forma ligera y las máximas irán en ligero descenso o sin cambios.

Ya para el miércoles 29 de octubre, el cielo estará nuboso tendiendo a muy nuboso, no descartándose precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso en el interior norte de Valencia, en ligero ascenso en el litoral y sin cambios en el resto.