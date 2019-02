«La administración piensa en términos electorales» Viernes, 15 febrero 2019, 00:44

«Mi forma de acceso a esta institución fue a través de un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no somos unos enchufados». Beatriz Chacartegui tiene un «contrato temporal en fraude de ley, pero yo ya soy fija el problema es que revisten una forma fraudulenta y se consideran contratos temporales cuando no lo son». Critica que la solución de la administración pase por «una OPE de acceso libre como si se tratara de una oposición al uso». Para la abogada la situación es delicada porque «los derechos ya adquiridos no se pueden pasar por alto, no pueden tratarnos así porque nosotros somos personas, familia, esfuerzo y trabajo pero la administración solo piensa en términos electorales».